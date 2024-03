Arnold Schwarzenegger schämt sich: Der Action-Star kämpft mit dem Markenzeichen, das ihn berühmt machte

Einst wurde Action-Legende Arnold Schwarzenegger mit seinem durchtrainierten Körper weltberühmt. Jahre später zieht er neu Bilanz zu seinen Muskeln.

Vom Bodybuilder, zum Schauspieler, zum Gouverneur Kaliforniens: Arnold Schwarzenegger hat eine beachtliche Karriere hingelegt. Doch auch der österreichische Action-Star wird älter und sinnierte zuletzt mit seinen 76 Jahren über die Veränderungen seines Körpers, der ihm zur Berühmtheit verhalf.



Action-Ikone Arnold Schwarzenegger sieht seinen Star-Körper heute anders an

Arnold Schwarzenegger schämt sich für so manchen Film, aber mittlerweile manchmal auch für sein Aussehen. Ende 2023 veröffentlichte der Star sein Buch Be Useful: Sieben einfache Regeln für ein besseres Leben * und war für dessen Bewerbung in der Howard Stern Show zu Gast. Im Interview sprach er offen über sein verändertes Körperbild – und wie er den schwindenden Muskeln nachtrauert, die ihn einst auszeichneten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich sehe in den Spiegel und denke mir: 'Ja, du bist Scheiße.' Sieh dir diesen Körper an. Diese Brustmuskeln, die mal fest und hervorstehend und richtig mächtig mit Rillen dazwischen waren: Jetzt hängen sie nur noch herunter.

Wenn Arnold Schwarzenegger sich mit anderen Menschen vergleicht, sieht er sich zwar immer noch als Gewinner dieser Rechnung. Doch zugleich kann er die Veränderungen seines alternden Körpers auch nicht mehr ignorieren:

Es ist eine Sache, älter zu werden und aus der Form zu geraten – aber die meisten Menschen waren nie in Form. Sie haben einfach zugesehen, wie ihr beschissenen Körper noch beschissener wurde. Aber wenn du jahrelang für deinen definierten Über-Körper bejubelt wurdest, ist das nochmal was anderes. Wenn du Venen in deine Bauch- und Brustmuskeln hattest und das jetzt nicht mehr siehst.

Da kommt ein Schnitt: Du stellst die Uhr 50 Jahre vor und du denkst: 'Wow! Darüber habe ich niemals nachgedacht als ich 30 oder 40 war, dass das passieren würde.' Dass ich diesen Körper eines Tages ansehen würde, der immer noch besser aussieht als die Mehrzahl anderer Körper, und sage: 'Das ist Scheiße'.

Trotzdem will sich Arnold Schwarzenegger seinen Enthusiasmus und das "Feuer im Bauch" auch im Alter nicht nehmen lassen. Er verrät, dass er nur zwei Mahlzeiten am Tag einnimmt und seine Situation akzeptiert hat, statt ärgerlich darüber zu sein.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.