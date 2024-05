Arnold Schwarzeneggers Film-Debüt als 22-Jähriger war so schlecht, dass er synchronisiert werden musste – und ihr könnt es kostenlos bei Amazon sehen

Vor 54 Jahren gab Arnold Schwarzenegger sein Schauspieldebüt im Fantasy-Trash Hercules in New York. Sein ikonischer Akzent wurde aber zum Problem für die Produktion.

Heute ist Arnold Schwarzenegger weltberühmt. Vor 54 Jahren sah das anders aus. Lange bevor ihm mit Conan der Barbar der Durchbruch gelang und das Fundament einer außerordentlichen Action-Karriere gelegt war, gab der spätere Terminator sein Schauspieldebüt in der Fantasy-Katastrophe Hercules in New York. Und das ging völlig daneben.

Arnold Schwarzenegger wurde für seine erste Filmrolle nachsynchronisiert, weil ihn niemand verstanden hat

Mindestens so legendär wie Schwarzeneggers Oberarme ist auch das stark Akzent-geprägte Englisch des Österreichers, das über die Jahre zu seinem Markenzeichen wurde. Das war allerdings nicht immer so.

Eurovideo Arnold Schwarzenegger als Hercules

Im zarten Alter von 22 Jahren ergatterte der Bodybuilder und damalige Maurer (!) die Hauptrolle in dem Fantasy-B-Movie Hercules in New York – allerdings nicht unter dem Namen Arnold Schwarzenegger, sondern als Arnold Strong "Mr. Universe". Darin spielt er den Göttersohn Herkules, der das langweilige Leben auf dem Olymp zurücklässt, um sich auf der Erde in New York in ein aufregendes Abenteuer zu stürzen.

Das Produktionsstudio hatte allerdings Bedenken wegen seines ausgeprägten und teils unverständlichen Akzents sowie dem hölzernen Schauspiel des damaligen Anfängers. Und so wurden Arnolds Dialogpassagen für die Kinoauswertung im Jahr 1970 von einer anderen Person komplett nachvertont und synchronisiert.

Spätere Veröffentlichungen stellten die Originalfassung samt Arnies legendärem Steirer-Englisch wieder her. In diesem Video könnte ihr beide Versionen im Vergleich sehen:

Mit einer IMDB-Wertung von 3.3 Punkten ist Hercules in New York der am schlechtesten bewertete Eintrag in Arnold Schwarzeneggers Filmografie – knapp hinter Batman & Robin mit 3.8 Punkten. Bei der Moviepilot-Community kommt der Film auf eine gnädigere Durchschnittswertung von 4 Punkten.

Heute ist der Fantasy-Trash Kult: Arnold Schwarzenegger findet sein Spielfilm-Debüt selbst absolut lächerlich

Schwarzeneggers fürchterliches Schauspiel in Hercules in New York trug sicherlich dazu bei, dass der Film mit der Zeit einen gewissen Kultstatus als unterhaltsame Trashperle erreicht hat. Aber wie steht der Action-Star selbst zu seinem peinlichen Debüt? Er nimmt's mit Humor.

Im Rahmen eines Gesprächs mit dem Business Insider im Jahr 2017 erklärte Schwarzenegger, dass er wegen seiner Kinder viele seiner Filme Jahre später nochmal gesehen habe. Auch Hercules in New York war dabei:

Im Film hieß ich "Arnold Strong". Ich war richtig dumm. Irgendwann sah ich ihn wieder, weil meine Kinder ihn sich anschauten. Es war so bescheuert. In einer Szene ringe ich mit einem Bären im Central Park, aber man sieht, dass es ein Typ in einem Mantel ist. [...] Ich musste es mir einfach ansehen, weil es so lächerlich war.

Ebenfalls verriet Schwarzenegger, dass er sich regelmäßig über seinen ersten Film lustig macht – weil er einfach unfassbar sei. Wer Hercules in New York jetzt für den nächsten Filmabend einplanen will, hat dazu gleich mehrere kostenlose Streaming-Optionen.

Nicht nur bei Amazon: Wo ihr Hercules in New York streamen könnt

Arnold Schwarzeneggers ist aktuell im Stream verfügbar. Und dafür braucht ihr nicht mal ein Abo. Denn Hercules in New York könnt ihr sowohl beim Amazon-Dienst Freevee als auch bei Rakuten TV sowie Pluto TV völlig kostenlos schauen.

Bei Amazons Freevee ist der Film allerdings nur in der deutschen Synchronfassung verfügbar. Wer sich an Arnold Schwarzeneggers glorreichem Akzent-Geschwurbel erfreuen möchte, kann Hercules in New York im englischen Originalton kostenlos bei Plex und Rakuten TV streamen.