Arnold Schwarzeneggers Sohn könnte einen der größten Serienkiller-Psychos aller Zeiten spielen

Letztes Jahr wurde eine Neuverfilmung des Skandalromans American Psycho angekündigt. Nachdem ein Dune 2-Star die Hauptrolle spielen sollte, ist jetzt angeblich Patrick Schwarzenegger der neue Favorit.

American Psycho von Autor Bret Easton Ellis zählt zu den größten Skandalromanen der jüngeren Literaturgeschichte. Im Jahr 2000 ist bereits eine erste Verfilmung mit Batman-Star Christian Bale in der Hauptrolle als Investmentbanker/Serienkiller Patrick Bateman erschienen, die selbst Kult wurde. Regie führte Mary Harron.

Im Oktober 2024 wurde zuletzt eine American Psycho-Neuverfilmung von Call Me by Your Name-Regisseur Luca Guadagnino angekündigt. Eigentlich sollte Dune 2-Star Austin Butler den neuen Patrick Bateman verkörpern. Jetzt ist jedoch Arnold Schwarzeneggers Sohn im Gespräch als angeblicher neuer Favorit für die Hauptrolle.

Patrick Schwarzenegger soll als neuer American Psycho-Star auf dem Radar sein

Wie der Hollywood Reporter berichtet, soll das Studio Lionsgate ein Auge auf Patrick Schwarzenegger für die Hauptrolle in der American Psycho-Neuverfilmung geworfen haben. Der Schauspieler sorgte dieses Jahr durch seine Rolle als Saxon Ratliff in der 3. Staffel des Serien-Hits The White Lotus für Aufsehen. Bis auf den Serienkiller-Aspekt könnte seine Figur schon als überzeugende Patrick Bateman-Bewerbung durchgehen.

Schwarzenegger selbst äußerte auf X schon, dass er die Hauptrolle in Guadagninos American Psycho liebend gerne sofort spielen würde. Passend zu seinem Part in The White Lotus gab es außerdem schon ein Vanity Fair-Fotoshooting mit dem Star als Patrick Bateman:

Laut dem Hollywood Reporter soll es bei Lionsgate intern noch Skepsis geben, weil Schwarzenegger noch keinen großen Kinofilm in der Hauptrolle getragen hat. Das dürfte sich aber bald ändern, denn der Schauspieler wurde kürzlich neben Margaret Qualley (Maid) als Hauptdarsteller im Liebesdrama Love of Your Life von Amazon MGM besetzt.

Das Casting von Patrick Schwarzenegger als Patrick Bateman ist also noch längst nicht offiziell. Die Chancen des Stars scheinen aktuell aber gut zu stehen.

Wann startet der neue American Psycho-Film im Kino?

Von einem Kinostart der American Psycho-Neuverfilmung sind wir noch weit entfernt. Wenn die Adaption dieses Jahr noch einen festen Hauptdarsteller findet und die Produktion voranschreitet, dürfte der Dreh wohl erst 2026 beginnen. Vor 2027 rechnen wir also nicht mit einem Release.

Im Roman führt Investmentbanker Patrick Bateman im New York der 80er Jahre ein oberflächliches Leben zwischen Markenprodukten, Abendessen in den exklusivsten Restaurants, schönen Frauen und Wall Street-Elite. Daneben lebt er (nur in seinem Kopf?) perverse und sadistische Sex- und Mord-Fantasien aus. American Psycho ist vor allem eine satirische Abrechnung mit dem Konsumwahn der 80er, mit der Ellis auch sein Leben als junger Mann in einer Gesellschaft reflektiert, deren Werte er zutiefst verachtet hat.