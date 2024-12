Dune 2-Star Austin Butler wird zu einem der legendärsten Serienkiller überhaupt: Die Vorlage war in Deutschland 6 Jahre lang indiziert

Vor einigen Wochen wurde eine American Psycho-Neuverfilmung angekündigt. Jetzt steht fest, dass Dune 2-Star Austin Butler in die großen Fußstapfen von Christian Bale tritt.

Der 1991 erschienene Roman American Psycho zählt zu den härtesten Büchern aller Zeiten. Der Mix aus 80s-Wall-Street-Satire und grausamen Serienkiller-Fantasien war so verstörend, dass das Werk von Autor Bret Easton Ellis zum Beispiel in Deutschland von 1995 bis 2001 indiziert war.

Mit Christian Bale als Hauptfigur Patrick Bateman ist 2000 eine erste Verfilmung erschienen, die heute Kult ist. Vor wenigen Wochen wurde dann eine neue American Psycho-Adaption von Challengers-Regisseur Luca Guadagnino angekündigt. Jetzt steht der Star fest, der in Bales Fußstapfen tritt.

Dune 2-Star Austin Butler spielt Hauptrolle in neuer American Psycho-Verfilmung

Wie Variety berichtet, wurde Austin Butler als Patrick Bateman für Luca Guadagninos American Psycho-Adaption verpflichtet. Ihr kennt den amerikanischen Star vielleicht aus Elvis von Baz Luhrmann in der Titelrolle oder jüngst als psychopathisch-unheimlichen Feyd-Rautha Harkonnen im Sci-Fi-Blockbuster Dune: Part Two.

Vor Butler war zuletzt noch Euphoria-Star Jacob Elordi im Gespräch für die Hauptrolle. Guadagninos American Psycho wird ausdrücklich kein Remake von Mary Harrons 2000er-Film, sondern eine eigenständige Neuverfilmung von Ellis' Roman. Ob die Handlung dann in die Gegenwart verlagert wird, bleibt abzuwarten.

Umstrittener Roman-Klassiker: Das ist American Psycho von Bret Easton Ellis

In der Buchvorlage führt Investmentbanker Patrick Bateman im 80er-New York ein oberflächliches Leben zwischen teuren Markenprodukten, Dinners in exklusiven Restaurants, schönen Frauen und Wall Street-Elite. Hinter der Fassade lebt die Hauptfigur perverse und sadistische Sex- und Mord-Fantasien aus, bei denen nie klar ist, ob sie nur im Kopf der Hauptfigur stattfinden.

Ellis' Roman sorgte nach Veröffentlichung für große Proteste, da er die gewalttätigen Exzesse des Protagonisten auf expliziteste Weise schildert. In einigen Ländern wie Australien darf das Buch nur in Plastikfolie eingewickelt sowie nur an Volljährige verkauft werden.

Hinter den brutalen Eskapaden hat der Autor eine satirische Abrechnung mit dem Konsumwahn der 80er geschrieben. Ellis reflektiert in American Psycho auch sein eigenes Leben als junger Mann im damaligen New York, wo er um jeden Preis zu einer Gesellschaft dazugehören wollte, deren Werte er persönlich verachtete.

Schaut hier noch den Trailer zur ersten American Psycho-Verfilmung:

American Psycho - Trailer (Deutsch)

Wann startet die American Psycho-Neuverfilmung im Kino?

Ein Startdatum für die Neuauflage ist noch nicht bekannt. Falls die Dreharbeiten nächstes Jahr beginnen können, wäre ein Kinostart irgendwann 2026 möglich. Die American Psycho-Version mit Christian Bale könnt ihr derzeit bei Netflix im Abo streamen.