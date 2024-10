Seit Jahren versucht Hollywood, einen neuen American Psycho-Film in Stellung zu bringen. Nun wurde endlich ein extrem spannender Regisseur für das Projekt gefunden.

Buch und Film schockten gleichermaßen – und sind inzwischen nicht mehr aus der Popkultur wegzudenken. Mit dem 1991 erschienenen Roman American Psycho hat der US-amerikanische Schriftsteller Bret Easton Ellis eine verstörend elegante Serienkiller-Geschichte geschaffen, die neun Jahre später kongenial verfilmt wurde.



American Psycho von Mary Harron taucht regelmäßig in Bestenlisten auf, wenn es um die definierenden Filme der 1990er Jahre geht, ganz zu schweigen von Christian Bales brillanter Performance als Investmentbanker Patrick Bateman, der in seiner Freizeit vorzugsweise zur Axt greift. Nun soll die Vorlage neu verfilmt werden.



American Psycho-Neuverfilmung von Call Me By Your Name-Regisseur Luca Guadagnino in Arbeit

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Versuche, die American Psycho-Marke zurück ins Kino zu bringen. Wie Deadline von seinen Quellen erfahren hat, könnte es dieses Mal tatsächlich passieren, denn ein hochkarätiger Regisseur befindet sich in finalen Verhandlungen für das Projekt: Festival-Liebling Luca Guadagnino.

Hier könnt ihr den Trailer zu American Psycho schauen:

American Psycho - Trailer (Deutsch)

Guadagninos Filmografie wartet mit einem verblüffenden Film nach dem anderen auf. Am bekanntesten dürfte der herzzerreißende Call Me By Your Name sein. Zuletzt begeisterte er mit der Kannibalen-Romanze Bones and All und dem Sportdrama Challengers. Einen Horror-Klassiker hat er auch schon neu aufgelegt: Suspiria.



In Guadagninos Filmen brodeln verborgene Sehnsüchte, düstere Stimmungen und ein sinnlicher Blick auf Körper. Gerne wagt er sich an zwischenmenschliche Abgründe und erforscht präzise die Psyche seiner Figuren, egal ob unschuldig oder extrem. Auf Patrick Bateman könnte er definitiv eine spannende Perspektive liefern.

Bei der American Psycho-Neuverfilmung würde Guadagnino mit Drehbuchautor Scott Z. Burns zusammenarbeiten, der in der Vergangenheit Thriller wie Contagion und Side Effects geschrieben hat. Mehr konkrete Informationen sind über das Projekt, das unter dem Dach von Lionsgate entsteht, bisher nicht bekannt.

Update: Lionsgate hat das Projekt offiziell auf Twitter bestätigt.

Wann startet der neue American Psycho-Film im Kino?

Zuerst muss das Drehbuch geschrieben und der Film gecastet werden, ehe überhaupt die Dreharbeiten beginnen können. Mit anderen Worten: Von einem Kinostart sind wir noch sehr weit entfernt. Unklar ist ebenfalls, ob American Psycho tatsächlich Guadagninos nächster Film wird. Zuerst startet sein jüngstes Werk, Queer, im Kino.

In der Zwischenzeit könnt ihr euch nochmal Harrons Verfilmung anschauen, die aktuell bei Netflix streamt. Darüber hinaus existiert eine Direct-to-DVD-Fortsetzung mit Mila Kunis in der Hauptrolle, die 2002 veröffentlicht wurde. Die befindet sich aktuell bei MagentaTV im Streaming-Abo, fällt hinsichtlich der Bewertungen jedoch deutlich ab.