Atemberaubend schöner Abenteuerfilm bei Disney+: Diese überwältigende Reise verändert euren Blick auf die Welt

Manche Filme sind einfach magisch. Sie entführen uns auf eine Reise, die uns staunen, verzweifeln und lachen lässt. Und vielleicht sogar ein paar ganz große Fragen über das Leben und Menschsein stellt.

Zu manchen Filmen schmeckt das Popcorn besonders gut, wenn wir unser Hirn dabei ausschalten und uns einfach unterhalten lassen können. Manche Filme stellen Fragen über die großen Themen des Lebens und liegen schwer im Magen – auf gute Weise. Doch immer mal wieder schafft es ein Film, sowohl Abenteuer und Staunen als auch große Fragen miteinander zu verbinden.

Wenn man Glück hat, sieht das dann so umwerfend aus wie in Ang Lees meisterhaftem Fantasy-Abenteuer Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger. Ein Film, der eine ganz besondere Reise über den Ozean, aber auch in die Tiefen der Menschlichkeit darstellt. Was hier mit viel Herz, starken Bildern und einer Prise Humor erzählt wird, kann den Blick auf die eigene Welt schon einmal ein wenig verändern. Streamen könnt ihr diese Abenteuerreise auf Disney+.

In dem Abenteuerfilm Life of Pi muss Titelheld Pi 227 Tage auf Hoher See überleben – mit einem hungrigen Tiger

Piscine Patel (Suraj Sharma) wird nur Pi gerufen, liebt Tiere und ist fasziniert von den Geheimnissen des Lebens und des Universums. Jede Weltreligion begeistert ihn, in den Bewohner:innen des Zoos seiner Eltern in Pondicherry erkennt er deren Seele. Von jedem Teil seines Lebens lernt er stets neue Lektionen. Auch die, dass das Leben viele schmerzliche Abschiede bereithält.

Denn eines Tages zwingt die politische Lage in Indien seine Familie, einen Großteil der Zootiere im Schlepptau nach Kanada auszuwandern. So verlässt Pi seine Heimat, ohne Lebewohl zu sagen. Doch da hören die Verluste noch lange nicht auf. Der Frachter, der sie in ihr neues Heimatland bringen soll, kentert bei einem heftigen Sturm. Pi ist der einzige Überlebende, von ein paar Tieren abgesehen.

Twentieth Century Fox of Germany GmbH Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger

Mutterseelenallein treibt er nun auf dem Pazifik. An Bord seines Bötchens befinden sich ein Zebra, ein Orang-Utan, eine Hyäne – und Richard Parker. Richard Parker, der riesige bengalische Tiger. Pi trauert um seine Familie, doch er hat sich nicht aufgegeben. Mit eisernem Willen beginnt er, um sein Überleben zu kämpfen. Dabei erwarten ihn zahllose Schrecken, aber auch Wunder des Ozeans.



Life of Pi auf Disney+ ist nicht nur ein packender Abenteuerfilm, sondern eine Meditation über das Leben



Life of Pi ist ein Abenteuer, aber auch eine Meditation darüber, wie eng Licht und Schatten, Grauen und Schönheit beieinander liegen. Wenn Pis Finger durch die Biolumineszenz des nächtlichen Ozeans gleiten wie durch eine Galaxie, kommt man um ein wenig ehrfürchtiges Staunen nicht herum. Und wenn Stürme über ihn hinwegrollen, ist ihre urtümliche Gewalt am ganzen Körper zu spüren – und dennoch malerisch schön.

Twentieth Century Fox of Germany GmbH Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger

Doch auch an philosophischen Fragen mangelt es dieser Erzählung übers Leben und Überleben nicht. Wie viel Bedeutung können und sollten wir den Dingen beimessen, die uns passieren? Wo beginnt Menschlichkeit und wo hört sie auf? Wie gehen wir mit Verlust und unerwarteten Wendungen im Leben um? Und welche Bedeutung haben Geschichten wirklich für uns?



Life of Pi liefert dabei keine Antworten. Lediglich Denkanstöße und viel Ruhe und Raum, darüber nachzudenken. Mit Bildern, die dynamisch sein können und uns aufrütteln. Und anderen, die still stehenbleiben, wie die endlos glatte See, in der sich der gesamte, safrangelbe Himmel spiegelt. Nie wird lange gepredigt. Life of Pi ist eine Einladung, eine Reise und ein Traum – den jede:r so träumen kann wie er oder sie will.



Wer diese Reise mit Pi und Richard Parker antreten will, kann das jederzeit im Streaming-Abo von Disney+.



