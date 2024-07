Attack on Titan, Demon Slayer und Jujutsu Kaisen: Die besten Animes gibt's jetzt einen Monat gratis

Bei Crunchyroll gibt es über 1.000 Anime-Filme und -Serien. Zur Feier des Prime Day spendiert euch Amazon jetzt einen ganzen Monat volle Anime-Gönnung. Wir zeigen euch, wie das Angebot funktioniert.

Der Amazon Prime Day hat dieses Jahr so einiges für Anime-Fans zu bieten. Entweder vervollständigt ihr eure Blu-ray-Sammlung mit einer von zahlreichen Boxen im Angebot * oder ihr schaut einfach die neuesten Staffeln eurer Lieblingsserien kostenlos, denn Amazon verschenkt 30 Tage Crunchyroll zum Prime Day!

Voraussetzung für das Angebot ist ein aktives Prime Abo, das ihr euch hier * holen könnt. Auch das könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen.

Wie funktioniert das Crunchyroll-Probeabo?

Auf der Angebotsseite * dürft ihr zwischen zwei Mitgliedschaften wählen. Egal welche ihr wählt, die 30-Tage gratis bekommt ihr so oder so. Es geht also nur um die Zeit danach. Und keine Angst, ihr könnt jederzeit kündigen.

Die Fan-Mitgliedschaft kostet nach dem Gratiszeitraum faire 6,99 Euro, so günstig ist kaum ein anderer Streaming-Service. Ihr bekommt dabei den vollen Zugriff auf die gesamte Crunchyroll-Bibliothek.

Der wirklich große Vorteil der Mega Fan-Mitgliedschaft ist die Möglichkeit, eure Inhalte herunterzuladen. So könnt ihr auch ohne Internet im ICE Animes bingen. Zusätzlich gibt es noch ein paar Rabatte für den Crunchyroll Store.

Was läuft bei Crunchyroll?

Das Angebot ist gigantisch und eine komplette Aufzählung würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, daher ein paar ausgesuchte Highlights für euch.

Wie wär's mit dem Fantasy-Mega-Hit Demon Slayer, dessen brandneue vierte Staffel bereits bei Crunchyroll verfügbar ist. Oder ein weiterer Titan des Genres, Attack on Titan, der erst Ende 2023 mit der vierten und letzten Staffel beendet wurde.

Mehr Serien-Hits bei Crunchyroll:

Übrigens könnt ihr Crunchyroll auch unabhängig des Prime Day-Angebotes testen, bekommt dann aber nur kümmerliche 7 Gratistage. Daher ist es empfehlenswert jetzt zuzuschlagen, wenn ihr sowieso mal wieder einige Animes anschauen wollt.

