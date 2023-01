Attack on Titan-Finale: Die Verwirrung um den Start des Kult-Animes erklärt

Das Ende der beliebten Anime-Adaption Attack on Titan steht bevor. Aber in wie viele Parts wird Staffel 4 jetzt geteilt? Wie viele Episoden kommen noch? Und wann?

Wie verläuft das Attack on Titan-Finale mit Staffel 4 Teil 3?

Attack on Titan geht dem Ende zu. Staffel 4 der gefeierten Anime-Umsetzung des Mangas von Hajime Isayama läuft bereits seit knapp drei Jahren.Wie das vonstattengeht, verwirrt allerdings viele Fans.

Wie unter anderem der Vertrieb Crunchyroll mitteilt, wird der dritte und letzte Teil der 4. Staffel von Attack on Titan in zwei Parts geteilt. Part 1 des dritten Teils der 4. Staffel erscheint in Japan am 3. März 2023 und wird kurz darauf auch bei uns erhältlich sein. Viele Fans verstehen die komplizierte Einteilung aber nicht.

"Staffel 3 erhält Staffel 4. Ist das dann also Staffel 7?", rätselt ein Fan. Tatsächlich wird der dritte und finale Abschnitt der vierten Staffel nochmal aufgeteilt. Es handelt sich also nicht um eine eigenständige neue Staffel.

Aber mit wie vielen Episoden können Fans noch rechnen?

Es werden vermutlich viel weniger Episoden als gedacht. Das erwartet etwa Comicbook , dessen Quellen zufolge Part 1 und 2 des dritten Teils der vierten Staffel nur noch aus je einer überlangen Episode bestehen. Verwunderlich ist das nicht. Aus dem Original-Manga sind schließlich nur noch magere neun Kapitel zu adaptieren. Wann der allerletzte Part der Attack on Titan-Saga dann veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt.

