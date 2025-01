"Auf keinen Fall": Avengers-Macher lehnte Marvel-Rückkehr entrüstet ab, änderte seine Meinung aber einen Tag später

Marvel bringt die kreativen Köpfe hinter Infinity War und Endgame für Avengers 5 und 6 zurück. Jetzt spricht das Regie-Duo über die Mammutaufgabe und was sie dazu bewegt hat.

Im Grunde haben sie bereits das Unmögliche geschafft: Nach zwei erfolgreichen Captain America-Filmen widmeten sich Anthony und Joe Russo zwei der größten Blockbuster-Projekte unserer Zeit: Avengers: Infinity War und Avengers: Endgame. Völlig verdient wäre es danach gewesen, für immer in den Marvel-Ruhestand zu gehen.

Seit der San Diego Comic-Con letztes Jahr wissen wir jedoch: Die Russos sind zurück! Und zwar nicht für irgendwelche Filme, sondern die zwei wichtigsten Marvel-Filme der nächsten Jahre: Avengers: Doomsday und Avengers: Secret Wars. Was hat sie zur Rückkehr bewogen? In einem neuen Interview erzählen sie die Geschichte.

Anthony und Joe Russo verraten, warum sie für Avengers 5 und 6 auf den Regiestuhl zurückkehren

Das britische Filmmagazin Empire hat sich mit dem Regie-Duo und Drehbuchautor Stephen McFeely zum Interview zusammengesetzt, um zu verstehen, wie es zur großen Marvel-Rückkehr hinter den Kulissen kam.

Anthony Russo erklärt:

[Avengers: Endgame] war [für uns] das Ende, und es dauerte eine Weile, bis wir begannen, es als etwas anderes als ein Ende zu betrachten.

Die Russos waren ständig im Kontakt mit Marvel:

Wir stehen Kevin [Feige, Präsident von Marvel Studios] und Lou [D'Esposito, Co-Präsident von Marvel Studios] und dem gesamten Marvel-Team sehr nahe, und wir haben uns über die Jahre hinweg immer wieder unterhalten. Wir haben über eine Menge Ideen gesprochen.

Und dann hatten sie eines Tages die entscheidende Idee:

Was wirklich passiert ist, war, dass wir über eine Idee gestolpert sind, die uns alle aktiviert hat. Wir hatten sie nicht kommen sehen, bis sie kam, und als sie kam, hieß es: 'Nun, das ist eine Geschichte, die wir erzählen müssen.'

Joe Russo teilt seine Perspektive wie folgt mit:

Es gab Ideen, die wir vor dieser [Version von Avengers 5 und 6] entwickelt haben, aber wir haben einfach nicht die richtige Geschichte gefunden.

Es hat ein bisschen gedauert:

Ich erinnere mich, dass ich Steve [McFeely] anrief und sagte: 'Hey, verrückte Idee. Was hältst du davon, wenn wir alle zurückgehen und Secret Wars machen? Du sagtest: 'Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall.' Und dann hast du aufgelegt. Und am nächsten Morgen um 7:30 Uhr riefst du an und sagtest: 'Gut, ich habe eine Idee.'

Um was für eine geniale Idee es sich handelt, wollten die Russos gegenüber Empire nicht verraten. Kein Wunder, bei Marvel-Projekten herrscht die höchste Geheimhaltungsstufe in Hollywood. Mitunter bekommen die Stars nicht einmal komplette Drehbücher zum Lesen, um potenzielle Leaks zu vermeiden (looking at you, Tom Holland).

Zum Weiterlesen:

Wann starten Avengers 5 und 6 im Kino?

Zwei Daten solltet ihr euch jetzt schon mal dick im Kalender anstreichen: 29. April 2026 und 5. Mai 2027. Dann kommen Avengers: Doomsday und Avengers: Secret Wars in Deutschland ins Kino. Wie sich das Superheld:innen-Team dieses Mal zusammensetzt, wissen wir noch nicht. Dafür wurde bereits die Rückkehr von Robert Downey Jr. bestätigt – allerdings nicht als Iron Man, sondern als Bösewicht Doctor Doom.