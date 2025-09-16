Auf Netflix: Die meistgesehene Miniserie in der Geschichte der Plattform mit 142 Millionen Aufrufen

Eine neue Netflix-Miniserie hat sich dieses Jahr zur absoluten Sensation entwickelt. Neben einem View-Rekord hat die dramatische Produktion gerade erst bei der Emmy-Verleihung groß abgeräumt.

Am Ende des Jahres wird KPop Demon Hunters als große Filmsensation 2025 von Netflix gelten. Bei den Serien gibt es neben dem anhaltenden Erfolg von Wednesday aber kein Vorbeikommen an der erfolgreichsten Miniserie des Streamers aller Zeiten: Adolescence.

Adolescence ist die meistgestreamte Netflix-Miniserie aller Zeiten

Innerhalb von 90 Tagen nach Start hat Adolescence laut Netflix stolze 142,6 Millionen Aufrufe bei dem Streaming-Dienst generiert. Damit ist die britische Produktion der Schöpfer Jack Thorne und Stephen Graham die erfolgreichste Miniserie des Streamers aller Zeiten.

In der Handlung von Adolescence wird der 13-jährige Junge Jamie Miller (Owen Cooper) von der Polizei in Gewahrsam genommen. Ihm wird vorgeworfen, seine Mitschülerin ermordet zu haben. Jede der vier Episoden von Adolescence ist in Echtzeit ohne Schnitte in einer Einstellung gefilmt und widmet sich unterschiedlichen Charakteren, die an der Geschichte beteiligt sind. Dabei stehen Detective Inspector Luke Bascombe (Ashley Walters) und Polizeipsychologin Briony Ariston (Erin Doherty) ebenso im Mittelpunkt wie Jamies Eltern.

Bei den Emmys hat Adolescence auch groß abgeräumt

Neben dem Aufrufe-Rekord triumphierte die britische Serie auch kürzlich bei der diesjährigen Verleihung der Emmy-Awards. Von 12 Nominierungen gewann Adolescence insgesamt 8 Trophäen, unter anderem als beste Miniserie, für die beste Regie und für das beste Drehbuch. Außerdem wurde Owen Cooper in der Rolle von Jamie mit 15 Jahren als jüngster bester Nebendarsteller in der Emmy-Geschichte ausgezeichnet.

Adolescence wurde im März 2025 ohne große Vorankündigung bei Netflix veröffentlicht und entwickelte sich rasend schnell zur Streaming-Sensation. Da die Story als Miniserie abgeschlossen ist, sollte es eigentlich keine weitere Staffel geben. Zuletzt sprachen die Schöpfer darüber, dass sie sich unter den richtigen Voraussetzungen eine Art Fortsetzung vorstellen könnten. Eine 2. Season Adolescence wurde bis jetzt aber nicht offiziell von Netflix in Auftrag gegeben.

