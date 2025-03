Adolescence-Schöpfer macht Fans Hoffnung auf Staffel 2: Die Voraussetzung ist schon erfüllt

Bislang ist eine Fortsetzung des Netflix-Hits Adolescence nicht angekündigt. Serienschöpfer und Hauptdarsteller Stephen Graham hat jetzt über Staffel 2 gesprochen und Fans Hoffnung gemacht.

Nach dem Ende der vierten Folge Adolescence ist die erfolgreiche Netflix-Miniserie abgeschlossen. Trotzdem spricht der Hype um die britische Produktion für sich. Viele Fans werden sich daher fragen, ob eine 2. Staffel kommt. Bisher ist diese nicht offiziell angekündigt. Einer der wichtigsten Beteiligten hat jetzt trotzdem vorsichtig optimistisch darüber gesprochen.

Adolescence Staffel 2 ist laut Schöpfer denkbar

Stephen Graham spielt im Netflix-Hit nicht nur eine Hauptrolle als Vater des verhafteten 13-jährigen Jamie (Owen Cooper). Der Star ist zusammen mit Jack Thorne auch einer der Schöpfer und Autoren von Adolescence.

Im Interview mit Variety haben Graham und seine Frau Hannah Walters, die die Serie mitproduziert hat, über eine mögliche Fortsetzung gesprochen. Auch wenn eine 2. Staffel ziemlich wahrscheinlich eine neue Story erzählen würde, gibt sich Graham optimistisch:

Vielleicht, mal sehen, wie die Zahlen sind. Aber ja, es besteht die Möglichkeit, eine andere Story zu entwickeln.

Durch den massiven Erfolg der Miniserie bietet sich eine Adolescence-Fortsetzung also stark an. Der Netflix-Hit wurde innerhalb von zwei Wochen nach dem Release stolze 66,3 Millionen Mal gestreamt. Der Streamer selbst dürfte ebenfalls Interesse daran haben, den Erfolgstitel weiterzuführen.

In der Vergangenheit kam es schon dazu, dass Miniserien überraschend weitere Staffeln bekommen haben. So bestellte Netflix beispielsweise Fortsetzungen zu den Hits Beef und The Watcher.

Auch interessant: Adolescence überwältigt mit einem der besten Schauspieler unserer Zeit

Wovon eine 2. Staffel Adolescence dann handelt, bleibt abzuwarten. Die Geschichte aus Staffel 1 könnte aus einem neuen Blickwinkel verhandelt werden – oder die Schöpfer denken sich eine neue Handlung mit ähnlicher Thematik und anderen Charakteren aus.

