Aufregendes Fantasy-Feuerwerk bei Netflix: Der erste Trailer pustet euch weg

Die Netflix-Serie Shadow and Bone - Legenden der Grisha startet in zwei Monaten. Der erste Trailer weiß nun, wie er uns mit Licht, Schatten und Magie aus den Latschen haut.

Am 23. April 2021 kommt die neue Fantasy-Serie Shadow and Bone - Legenden der Grisha zu Netflix und wenn ihr bisher noch nicht vor Aufregung ausflippt, dann werdet ihr es hoffentlich spätestens nach dem Trailer tun, der jetzt erschienen ist.

Netflix stürzt uns mit Shadow and Bone in ein Reich von Licht und Schatten

Der erste geheimnisvolle Teaser Trailer zu Shadow and Bone versprach vor zwei Monaten bereits Großes für die neue Netflix-Serie. Mit dem richtigen Trailer sollte nun auch allen Fantasy-Fans, die die außergewöhnlichen Romanvorlagen * von Leigh Bardugo nicht gelesen hat, klar sein, dass hier ein Ereignis naht, das keiner auslassen sollte.

Lasst euch vom Shadow and Bone-Trailer in Netflix' neustes Fantasy-Reich entführen

Shadow and Bone Teaser Trailer Netflix

Unter den vielen mitreißenden Buchverfilmungen 2021 ist Shadow and Bone einer der ganz großen Hoffnungsträger. Als die junge Kartografin Alina (Jessie Mei Li) darin entdeckt, dass außergewöhnliche Kräfte in ihr schlummern, soll sie unter den Fittichen des mächtigen General Kirigan (Ben Barnes) lernen, als "Grischa" ihre Magie zu meistern - um damit das gesamte Königreich zu retten.

Bereits gestern war ein neues Poster veröffentlich worden, das Fans erstmals einen Blick auf die einschüchternde Schattenflur ("the Fold") werfen ließ. Das ist Ort absoluter Dunkelheit, der das Reich wie eine Mauer teilt und von grässlichen Monstern bewohnt wird. Alina gehört zu Beginn von Shadow and Bone zu den Mitgliedern der Armee, die sie durchqueren sollen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Netflix verspricht in Trailern und Fotos ein bildgewaltiges Fantasy-Erlebnis

Während die ersten Shadow and Bone-Bilder die Hauptfiguren vorstellten, kamen jüngst weitere Einblicke hinzu. Die neuen Fotos zu Netflix' Fantasy-Serie versprechen schon jetzt ein außergewöhnliches Abenteuer voller Licht und Schattenseiten.

Selbst im gewaltigen Netflix-Angebot neuer Serien 2021 dürfte die Fantasy-Welt von Shadow and Bone dabei hervorstechen.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dass zuletzt bei Reddit durchsickerte, dass Shadow and Bone in den USA ein "TV-MA" Rating erhalten wird, also nicht für Kinder unter 17 Jahren geeignet ist, verspricht eine düstere Fantasy-Umsetzung, die ihre Materie ernst nimmt.

Die Buch-Fangemeinde ist schon seit Monaten komplett aus dem Häuschen, was Netflix uns da gezaubert hat. Der Rest darf sich nun gerne ebenfalls mitreißen lassen.

Ist die Fantasy-Serie Shadow and Bone bei Netflix schon auf eurer Merkliste gelandet?