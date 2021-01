13 mitreißende Bücher, die ihr vor ihren Verfilmungen 2021 lesen solltet

Unsere 13 empfohlene Buchverfilmungen 2021 zeigen, welche Roman-Adaptionen als Film oder Serie ihr dieses Jahr auf auf den Schirm haben solltet, wenn Literatur in Bilder gegossen wird.

Auch 2021 liegen wieder viele Romane Filmen und Serien zu Grunde. Nach den Buchverfilmungen 2020 haben wir euch für 2021 eine Auswahl von 13 Empfehlungen herausgesucht. Vielleicht wollt ihr sie ja noch vor der Veröffentlichung der Adaption lesen?

Die großen Film-Highlights 2021: Eine Übersicht

Bei den 13 unterschiedlichen Genre-Tipps ist bestimmt für jeden etwas dabei. Die Literaturvorlagen findet ihr in deutscher Sprache jeweils verlinkt.

Buchverfilmungen 2021 - Science Fiction: Dune

Science-Fiction-Fans kommen an Frank Herberts Saga-Auftakt der Dune-Reihe nicht vorbei. Lasst euch von der Dicke des Wälzers nicht abschrecken: Die Lektüre vor dem kommenden Dune-Film von Denis Villeneuve lohnt sich. Denn das hier entworfene komplexe politische, religiöse und gesellschaftliche System bietet als Basis für die Figuren einen erzählerischen Unterbau, der seinesgleichen sucht.

Film: Dune - startet am 30. September 2021 im Kino

Dune - startet am 30. September 2021 im Kino Vorlage: Der Wüstenplanet * (1965) von Frank Herbert (erste Buchhälfte)

© Heyne / Warner Dune: Buch und Verfilmung 2021

Buchverfilmungen 2021 - Fantasy: Shadow and Bone

Zuletzt machte ein erster kurzer Netflix-Trailer für das kommende Fantasy-Epos auch Nicht-Kenner der Buchvorlage auf die großangelegte Fantasy-Serie aufmerksam. Roman-Fans fiebern der Verfilmung schon lange entgegen, die in einer russisch angehauchten fantastischen Welt voller Ränkespiele, Freundschaften, Magie und Verrat lichte und dunkle Mächte aufeinanderprallen lässt.

© Knaur / Netflix Shadow and Bone: Buch und Verfilmung

Buchverfilmungen 2021 - Horror: Lisey’s Story

Kein Jahr ohne Stephen King-Verfilmung und so bieten auch die Romanverfilmungen 2021 mehrere Adaptionen des Horrormeisters. Eine davon klingt besonders spannend: Starbesetzt mit Julianne Moore, Dane DeHaan, Joan Allen und Clive Owen muss sich hier eine Witwe mit einem Stalker auseinandersetzen, der von den Werken ihres toten Mannes besessen ist.

Serie: Lisey’s Story - startet 2021 bei AppleTV+

Lisey’s Story - startet 2021 bei AppleTV+ Vorlage: Love * (2006) von Stephen King

© Heyne / Polyband24 Lisey’s Story verfilmt mit Julianne Moore (Still Alice) in der Hauptrolle

Buchverfilmungen 2021 - Thriller: The Woman in the Window

Nachdem der Thriller mit Amy Adams in der Hauptrolle lange ins Kino kommen sollte, enthüllte der Netflix-Mega-Trailer ihn kürzlich als Neuzugang des Streaming-Dienstes. In dem Film von Regisseur Joe Wright spioniert eine New Yorkerin, die wegen ihrer Agoraphobie kaum das Haus verlässt, ihre Nachbarn aus und wird so Zeugin eines verstörenden Gewaltaktes.

© Blanvalet / Netflix The Woman in the Window: Buch und Verfilmung

Buchverfilmungen 2021 - Krimi: Tod auf dem Nil

Nach Mord im Orient Express kehrt Kenneth Branagh in Tod auf dem Nil als weltberühmter Privatdetektiv Hercule Poirot zurück, um Täter und Ursache eines Mordes während einer ägyptischen Schiff-Kreuzfahrt aufzudecken. Es ist erst die zweite richtige Verfilmung des Agatha Christie-Klassikers. Im bombastischen Trailer zeigte das Star-Ensemble sich schon äußerst spielfreudig.

Film: Tod auf dem Nil - startet 2021 im Kino

Tod auf dem Nil - startet 2021 im Kino Vorlage: Tod auf dem Nil * (1978) von Agatha Christie

© Atlantik / Disney Tod auf dem Nil: Buch und Verfilmung 2021

Buchverfilmungen 2021 - Historie: The Underground Railroad

Die in ein historisches Setting eingebettete Erzählung The Underground Railroad gewann nach ihrer Veröffentlichung zahllose Preise, darunter den Pulitzer-Preis 2017. Eine junge Frau namens Cora versucht der Sklaverei in den Südstaaten der USA zu entkommen und nutzt dafür ein unterirdisches Zug-System. Adaptiert wird das Ganze von Barry Jenkins (Moonlight).



Serie: The Underground Railroad - startet 2021 bei Amazon Prime

The Underground Railroad - startet 2021 bei Amazon Prime Vorlage: Underground Railroad * (2016) von Colson Whitehead

© Fischer / Amazon The Underground Railroad: Buch und Verfilmung

Buchverfilmungen 2021 - Kriminaldrama: One Of Us Is Lying

In Deutschland unter anderem für den Jugendliteraturpreis nominiert, wird die Story hier als The Breakfast Club meets Pretty Little Liars beschrieben: Beim Nachsitzen stirbt ein Schüler und alle Anwesenden Jugendlichen haben etwas zu verbergen. Doch wer steckt dahinter und hat es etwas mit der Gossip-App des Toten zu tun?

© cbt One Of Us Is Lying: Roman und Bild Buch-Teaser

Buchverfilmungen 2021 - Jugend-Sci-Fi-Abenteuer: Chaos Walking

Ein neu besiedelter Planet, verschwundene Frauen und Männer, deren Gedanken ständig offenliegen: Der erste Chaos Walking-Trailer zeigte bereits, wie ungewöhnlich und herausfordernd diese Jugendbuchadaption mit Tom Holland und Daisy Ridley in den Hauptrollen ausfallen dürfte. Im besten Fall schlummert in dieser Adaption des ersten Teils einer Trilogie der nächste Sci-Fi-Hit.

Film: Chaos Walking - startet (nach aktuellem Stand) am 4. März 2021 im Kino

Chaos Walking - startet (nach aktuellem Stand) am 4. März 2021 im Kino Vorlage: Chaos Walking *, vorher auch bekannt als New World - Die Flucht (2008) von Patrick Ness

© cbt / Studiocanal Chaos Wallking: Buch und Verfilmung

Buchverfilmungen 2021 - Endzeit: Station Eleven

Wer seine Literatur gerne lebensnah hat, kann 2021 noch vor dem Erscheinen der Mini-Serie zum Buch von Station Eleven greifen, worin eine pandemische Grippe den Großteil der Weltbevölkerung ausgelöscht hat. Stars Mackenzie Davies und Gael Garciar Bernael haben überlebt und versuchen, eine neue Zivilisation aufzubauen.

Serie: Station Eleven - startet 2021 bei HBO Max, Deutschland-Start noch unbekannt

Station Eleven - startet 2021 bei HBO Max, Deutschland-Start noch unbekannt Vorlage: Das Licht der letzten Tage * (2014) von Emily St. John Mandel

© Piper / Fox Station Eleven & Mackenzie Davies mit Endzeit-Erfahrung in Terminator: Dark Fate

Buchverfilmungen 2021 - Romanze: Eine Handvoll Worte

Die Autorin Jojo Moyes steht nicht erst seit Ein ganzes halbes Jahr als Synonym für romantische Literatur. Die neuste Buchverfilmung entstand nach ihrem Werk Last Letter from Your Lover, worin eine Journalistin Briefen hinterherspürt, die eine Liebesgeschichte aus den 1960ern aufdecken. Unter anderem Felicity Jones und Shailene Woodley spielen mit.

Film: Eine Handvoll Worte - startet (nach aktuellem Stand) am 11. März 2021 im Kino

Vorlage: Eine Handvoll Worte * (2008) von Jojo Moyes

© Rowohlt / Studiocanal Eine Handvoll Worte: Buch und Verfilmung

Buchverfilmungen 2021 - Drama: Nine Perfect Strangers

Fans von Big Little Lies blicken der neusten Liane Moriarty voller Vorfreude entgegen, die abermals von David E. Kelley adaptiert wird und Nicole Kidman an Bord hat. In einem Wellness-Center treffen neun Unbekannte aufeinander, die ihr Leben verändern wollen. Der Cast strotzt vor Stars und die Story vor Mysterien.

Serie: Nine Perfect Strangers - startet 2021 bei Hulu (in Deutschland dann wohl bei Disney+ Star)

Nine Perfect Strangers - startet 2021 bei Hulu (in Deutschland dann wohl bei Disney+ Star) Vorlage: Neun Fremde * (2018) von Liane Moriarty

© Diana / HBO Nine Perfect Strangers: Nach Big Little Lies wieder mit Nicole Kidman

Buchverfilmungen 2021 - Kinder/Familie: Ein Junge namens Weihnacht

Auch Familien mit Kindern kommen bei den Romanverfilmungen 2021 auf ihre Kosten: Als besonderes Schmankerl kündigt sich hier pünktlich zur Adventszeit an. Der Feiertagsfilm erzählt nicht nur die Weihnachts-"Vorgeschichte", sondern auch ein Abenteuer mit viel Schnee, Elfen und Kidnapping.



Film: Ein Junge namens Weihnacht - startet am 11. November 2021 im Kino

Ein Junge namens Weihnacht - startet am 11. November 2021 im Kino Vorlage: Ein Junge namens Weihnacht * (2015) von Matt Haigh

© DTV / Studiocanal Ein Junge namens Weihnacht: Buch und Verfilmung

Buchverfilmungen 2021 - aus Deutschland: Hannes

Auch Romanverfilmungen aus Deutschland sind für 2021 angekündigt: Eine davon ist die von Hannes, der nach dem Abi mit seinem besten Freund eigentlich eine Weltreise machen wollte. Doch dann verunglückt der Kumpel tödlich und der Jugendliche muss sein Leben neu ordnen.

Film: Hannes - startet am 29. April 2021 im Kino

Vorlage: Hannes * (2012) von Rita Falk

© DTV / Studiocanal Hannes: Buch und Verfilmung

Natürlich ist das nur eine kleine Auswahl der Roman-Adaptionen, die 2021 zu Filmen und Serien werden. Wenn ihr weitere Tipps habt, die euch ganz besonders am Herzen liegen, dann verratet uns diese gerne in den Kommentaren.



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.



Welcher Roman steht der 2021 adaptierten Bücher steht definitiv auf eurer Leseliste?