Avatar 2 daheim schauen: Bei diesen Streaming-Diensten gibt es den Sci-Fi-Blockbuster jetzt schon (aber Amazon ist nicht die beste Option)

Avatar: The Way of Water erobert das Heimkino. Hier findet ihr eine Übersicht, bei welchen Streaming-Diensten ihr Teil 2 von James Camerons Sci-Fi-Epos schauen könnt.

Vor vier Monaten eroberte Avatar: The Way of Water die große Leinwand und entfachte die Begeisterung für Pandora neu. Über 2,3 Milliarden US-Dollar konnte die von James Cameron inszenierte Sci-Fi-Fortsetzung an den Kinokassen einspielen. Das macht Avatar 2 zum dritterfolgreichsten Film aller Zeiten. Jetzt erobert er das Heimkino.

Seit einigen Tagen gibt es den Film bei diversen Streaming-Diensten. Wenn ihr sofort zurück in die Welt von Pandora wollt oder den Film noch gar nicht gesehen habt, könnt ihr ihn euch den Film jetzt als Stream anschauen. Es stehen verschiedene Kaufoptionen zur Verfügung. Wir verschaffen euch eine Übersicht über die Angebote.

Avatar 2 im Stream bei Amazon Prime Video

Die erste Anlaufstelle dürfte für viele Fans Amazon Prime Video sein. Der Streaming-Dienst bietet zahlreiche Filme und Serien. Auch Avatar: The Way of Water steht bereits zur Verfügung. Für die 4K- und die HD-Version zahlt ihr 16,99 Euro, für die SD-Version 13,99 Euro. Das Bonusmaterial ist allerdings nur bei HD und SD inklusive.

Avatar 2 im Stream bei iTunes und Apple TV

Wenn ihr 16,99 Euro in Avatar: The Way of Water investieren wollt, dann findet ihr bei iTunes und Apple TV das bessere Angebot. Hier bekommt ihr für den Preis die 4K-Version inklusive Bonusmaterial. Darüber hinaus könnt zwischen besseren Tonoptionen wählen. Das lohnt sich durchaus: Avatar 2 ist nicht nur ein bildgewaltiger Film, sondern hat auch auf der auditiven Ebene einiges zu bieten, das die Filmerfahrung bereichert.

Alle weiteren Streaming-Dienste, die Avatar 2 anbieten

Neben Amazon und Apple gibt es noch eine Reihe weiterer Streaming-Dienste, die Avatar 2 zum Kauf anbieten. Die Preise schwanken zwischen 13,99 Euro bis 17,99 Euro. Nachfolgend findet ihr die komplette Liste:

Magenta TV (4K)

(4K) Sky Store (HD)

(HD) Google Play (SD, HD)

(SD, HD) Maxdome Store (SD, HD)

(SD, HD) Rakuten TV (SD, HD, 4K)

(SD, HD, 4K) YouTube (SD, HD)

(SD, HD) Microsoft Store (SD, HD, 4K)

Wann kommt Avatar 2 zu Disney+?

Avatar: The Way of Water erobert das Heimkino vergleichsweise langsam. Wo viele andere Filme aus dem Hause Disney schon wenige Monate nach ihrem Kinostart ins Streaming-Angebot von Disney+ wandern, sollten wir uns im Fall von Avatar 2 auf eine längere Wartezeit einstellen.

