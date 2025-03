Avatar 3 wird der bisher längste Teil der Sci-Fi-Reihe – und James Cameron hat noch eine Enthüllung für Fans

Avatar 3 wird dieses Jahr erscheinen und Regisseur James Cameron hat jetzt weitere Details verraten. Neben einer Enthüllung zur Story erklärt er, wie lang der Film werden soll.

Die Avatar-Reihe ist eines der größten Sci-Fi-Epen unserer Zeit. Jeder Film für sich ist bereits ein gigantisches Unterfangen und benötigt im Kino einen entsprechenden Rahmen. Dazu gehört auch die Laufzeit. Wie Regisseur James Cameron jetzt enthüllte, soll Avatar 3: Fire and Ash in dieser Hinsicht seine Vorgänger noch übertreffen.

Avatar 3 legt neue Messlatte für das Sci-Fi-Franchise

Laut einem Empire -Interview mit Cameron soll Teil 3 "ein bisschen länger werden" als Avatar 2: The Way of Water, der bereits 3 Stunden und 12 Minuten dauerte. Er übertraf damit den ersten Film um eine halbe Stunde. Was genau der Regisseur, dessen Filme sich oft durch eine epische Laufzeit auszeichnen, unter einem "Bisschen" versteht, sagte er nicht. Zuvor sprach er davon, dass der neue Teil etwa ähnlich lang sein werde wie sein Vorgänger.

Im Übrigen enthüllte Cameron, dass die Story von Avatar 3 ursprünglich gar nicht in einem eigenständigen Film erzählt werden sollte:

Wir hatten im ersten Akt von Film 2 einfach zu viele gute Ideen. Der Film war rasend schnell erzählt, aber die Figuren kamen zu kurz. Also meinte ich: 'Leute, wir müssen [die Story] aufteilen.'

Avatar 3 soll die Geschichte der Pandora-Bewohner Jake (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldana) fortsetzen. Im dritten Teil begegnen sie zum ersten Mal den bösartigen Na'vi des Ash-Stammes. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Ein ausgewähltes Publikum hat den Film bereits gesehen und sein Urteil ist eindeutig.

Wann kommt Avatar 3 ins Kino?

Avatar 3 wird am 17. Dezember 2025 ins Kino kommen. Am 19.12.2029 soll Avatar 4 folgen. Avatar 5 bildet am 17. Dezember 2031 den großen Abschluss der Reihe. Neben Worthington und Saldana werden für Teil 3 unter anderem Stephen Lang, Sigourney Weaver, Giovanni Ribisi und Kate Winslet in ihren Rollen zurückkehren.