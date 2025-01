Laufzeit von Avatar 3: James Cameron verrät Hinweis zur Länge des epochalen Sci-Fi-Blockbusters

Wie lang ist Avatar 3? Nachdem The Way of Water fast an der 200-Minuten-Marke kratzte, fragen sich viele Fans, ob Fire and Ash diese beachtliche Laufzeit übertreffen kann.

Wenn James Cameron einen neuen Film ins Kino bringt, dürfen wir in der Regel mit einem Blockbuster der Superlative rechnen. Gigantische Budgets, bahnbrechende Effekte, abenteuerliche Produktionsgeschichten und vieles, vieles mehr. Was viele dieser Filme ebenfalls gemeinsam haben, ist eine epische Laufzeit. Nachdem der erste Avatar mit stattlichen 162 Minuten die große Leinwand eroberte, legte James Cameron mit der Fortsetzung nochmal ordentlich eine Schippe obendrauf. Avatar: The Way of Water kommt auf eine Laufzeit von 192 Minuten. Kann Teil 3 diesen Wert übertreffen? In einem neuen Interview gibt Cameron eine Tendenz ab. James Cameron verrät: So lang ist Avatar 3 aktuell In Vorbereitung auf den Kinostart seines jüngsten Leinwandepos hat sich Cameron mit dem britischen Filmmagazin Empire zum Gespräch zusammengesetzt und über den aktuellen Stand des Mega-Blockbusters gesprochen. Dabei enthüllte er ebenfalls die grobe Laufzeit des Films in seiner aktuellen Fassung: Ich denke, [Avatar: Fire and Ash] ist in guter Form. Wir haben in dieser Phase der Produktion doppelt so viele Aufnahmen fertiggestellt wie bei Teil 2 [und] die Filme sind ungefähr gleich lang. Damit sind wir der Zeit weit voraus, was ich, offen gesagt, noch nie erlebt habe. Eine konkrete Zahl nennt Cameron zwar noch nicht. Wenn er aber sagt, dass Teil 2 und Teil 3 ungefähr gleich lang sind, kann das nur bedeuten, dass sich die derzeitige Schnittfassung von Avatar: Fire and Ash um den Dreh von 192 Minuten bewegt. Je nachdem, wie sich der Film entwickelt, könnte er also die 200 Minuten knacken. 200 Minuten wären selbst für Cameron ein neuer Rekord. Obwohl der Regisseur gerne massive Blockbuster abliefert, hat bisher keiner seiner Filme diese Marke überschritten. Am nächsten kam das Historienepos Titanic mit 194 Minuten. Wir sind gespannt, wo Avatar: Fire and Ash im Cameron-Laufzeit-Ranking landen wird. Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zum Avatar-Sequel Fire and Ash Fire and Ash: Wann startet Avatar 3 im Kino? Bis wir die finale Laufzeit von Avatar: Fire and Ash kennen, wird noch einige Zeit ins Land gehen. Spätestens zum Kinostart am 17. Dezember 2025 wissen wir, wie lange Teil 3 der Sci-Fi-Reihe geht. Sollte Cameron wieder knapp an den 200 Minuten vorbeischrammen, gibt es danach immer noch zwei weitere Fortsetzungen, mit denen er Laufzeit-Geschichte im Blockbuster-Kino schreiben kann.