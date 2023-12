Avatar: Frontiers of Pandora: Den Open-World-Kracher gibt's jetzt schon 25 Prozent günstiger – in der exklusiven Limited Edition

In die Haut eines Na'vi schlüpfen? In Avatar: Frontiers of Pandora macht ihr genau das. Bei Amazon bekommt ihr die exklusive Limited Edition mit Bonusinhalten, die gerade um starke 25 Prozent reduziert ist. Als Prime-Mitglied profitiert ihr zudem von der kostenlosen 1-Tages-Lieferung.

Einmal den wunderschönen Planeten Pandora selbst erkunden und das als Na'vi – sicher ein großer Traum vieler Sci-Fi-Fans. In Avatar: Frontiers of Pandora schlüpft ihr in die Rolle einer der Ureinwohner:innen des Dschungelplaneten und dürft die offene Welt frei erkunden.

Bei Amazon gibt's den Open-World-Hit jetzt 25 Prozent günstiger in der exklusiven Limited Edition, die digitale Bonusinhalte bereithält. Neben der PS5-Version ist auch die Xbox-Version * im Angebot.

Avatar: Frontiers of Pandora: Die schönste Open World des Jahres

Schon die ersten Trailer sorgten für offene Münder, denn selten sah eine Welt in einem Videospiel so atemberaubend aus. Jetzt können Sci-Fi-Fans und Spieler:innen endlich selbst den blauen Alien-Planeten erkunden und der ist beinahe so detailliert, so abwechslungsreich und farbenfroh wie sein großes Kinovorbild.

In Avatar: Frontiers of Pandora lädt euch das Studio Ubisoft in eine offene Welt ein, in der ihr euren eigenen Charakter erstellen und gestalten könnt. Wählt aus verschiedenen Skills wie den Ahnenfertigkeiten aus und stellt Waffen und Rüstungen her. Neben den actionreichen Kämpfen ist vor allem die Erkundung des Planeten eines der Highlights des Spiels. Ihr bewegt euch als Na'vi unglaublich flüssig durch den dichten Dschungel, rennt, springt und zähmt im Laufe des Spiels sogar euren eigenen Banshee, mit dem ihr die Lüfte unsicher macht.



Ihr schlüpft dabei in die Rolle eines Na'vi, der in der Gefangenschaft der RDA lebte, jener Militärorganisation, die Pandora wegen seiner wertvollen Ressourcen ausbeutet. Nun seid ihr aber den Besatzer:innen entkommen, lernt die Welt erst so richtig erkennen und stürzt euch in den Kampf gegen die RDA ...

Auf diese Bonusinhalte könnt ihr euch freuen:

Die Amazon-exklusive Limited Edition enthält das Hauptspiel und das Sarentu Hunter Equipment Paket, das aus einem Ausrüstungsset für euren Charakter und einer einzigartigen Waffe besteht. Wählt ihr die PS5-Version, gibt's also Bonus das Aranahe Krieger-Pack dazu.

Darüber hinaus gibt es die Gold Edition, die den Season Pass beinhaltet. Dieser bietet zwei Story-Erweiterungen, eine Bonus-Quest und ein Ausrüstungspaket. Die Gold Edition könnt ihr euch im Angebot für nur 89,99 Euro statt 109,99 Euro schnappen. Es gibt sie ebenfalls für PS5 und Xbox *.

Unsere Kolleg:innen von der GameStar schwärmen von der umwerfenden Grafik und der tollen Immersion des Spiels. Allerdings wird gerade die Story als größte Schwäche angesehen, ihr solltet also kein erzählerisches Meisterwerk erwarten, denn Frontiers of Pandora wird euch stattdessen mit seiner faszinierenden Spielwelt in seinen Bann ziehen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.