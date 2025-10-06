Avengers 5 ohne Hulk: Mark Ruffalo enthüllt, warum Marvel ihn nicht dabei haben will

Avengers 5: Doomsday bringt viele große Namen aus dem Marvel Cinematic Universe zurück auf die große Leinwand. Nun enthüllt Mark Ruffalo, warum der Hulk womöglich nicht darunter sein wird.

In Avengers 5: Doomsday treffen alte und neue Helden aus dem Marvel-Universum auf X-Men-Veteranen. Während ein Auftritt des Hulk in Spiderman 4 kürzlich bestätigt wurde, fehlt Mark Ruffalos Name im offiziellen Trailer für Avengers 5. Bei einer Talkshow äußerte er sich nun dazu.

Mark Ruffalo scherzt über Avengers-Rauswurf: “Sie wollten mich loswerden”

In der amerikanischen Late Night Show von Fallon Tonight war Mark Ruffalo letzte Woche zu Gast und wurde vom Host Jimmy Fallon darauf angesprochen, dass sein Name im Avengers 5 Trailer fehlt. Der Clip ist unter anderem auf YouTube zu finden. Ruffalo lacht und verkündet:

Sie haben beschlossen, dass es besser ist, mich loszuwerden, als dass ich das Ende des nächsten Films verrate.

Dabei spielt er auf mehrere Ereignisse an, bei denen er aus Versehen Details über kommende Filme verraten hat: Ruffalo hatte unter anderem in einer früheren Sendung von Fallon den Titel für Avengers 4: Endgame verraten. Bei einem Instagram-Livestream übertrug er außerdem versehentlich die ersten 10 Minuten von Thor 3: Tag der Entscheidung aus seiner Hosentasche.

Kehrt der Hulk in Avengers zurück?

Tatsächlich fehlt Mark Ruffalos Name bisher im Cast für Avengers 5. Ob das tatsächlich heißt, dass der Hulk nicht im Film auftreten wird, ist allerdings noch nicht klar: Er ist nur einer von 40 Marvel-Charakteren, die bisher nicht explizit bestätigt wurden.

Da der Hulk in Spider-Man 4 eine Rolle spielen wird, ist die Hoffnung auf ein Comeback nicht aussichtslos. Ruffalos scherzhafte Antwort auf Fallons Frage könnte ein Indiz dafür sein, dass er sich bisher noch nicht zu einer Rückkehr äußern darf: Bis Fans Klarheit bekommen, könnte es allerdings noch eine Weile dauern. Avengers 5 startet Ende 2026 in den Kinos.