Fast vergessener Marvel-Star kehrt nach 19 Jahren als Avenger zurück: "Die Welt ist bereit"

In Avengers 5 treffen Marvel-Welten aufeinander: James Marsden, den Fans in seiner Rolle als Cyclops in den ersten X-Men-Filmen kennen, äußert sich nun zu seinem anstehenden Comeback.

In Avengers 5: Doomsday treffen die Held:innen aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) auf die Charaktere des X-Men-Franchise. Unter den Rückkehrern ist auch James Marsden, der in seiner Rolle als Cyclops beinahe 20 Jahre nicht mehr auf der großen Leinwand zu sehen war. Nun findet er emotionale Worte für sein Comeback.

James Marsden kehrt zurück zu seiner Marvel-Rolle Cyclops

Bei einem Interview auf dem roten Teppich sprach Marsden diese Woche mit Variety über sein bevorstehendes X-Men-Comeback in Avengers 5. Er war sowohl in X-Men - Der Film als auch in beiden Prequels in der Rolle des Mutanten Cyclops zu sehen, bevor sein Charakter in X-Men: Der letzte Widerstand (2006) verstarb. Nun freut er sich über die zweite Chance und spricht über die Zusammenführung von MCU und dem X-Men-Franchise:

Man spürt, dass es etwas Besonderes ist. Die Welt ist bereit für diesen Film und diese Welten sind bereit, aufeinanderzuprallen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Marsden berichtet, dass er jahrelang gefragt worden sei, wann er in seine Rolle zurückkehren werde. Nun, 19 Jahre nach seinem letzten X-Men-Auftritt, ist es so weit:

Es war eine schöne Rückkehr zu einer Rolle, die mich wirklich bekannt gemacht hat. Es war das erste echte Event-Projekt, an dem ich jemals beteiligt war, und eine sehr beliebte Figur, diese Ikone aus den Comics. Und so war es etwas ganz Besonderes, wieder in diese Rolle zu schlüpfen.

Marsden ist nicht der einzige X-Men in Avengers 5

Mit einer beeindruckenden Cast-Liste hat Avengers 5 bereits vor Monaten Schlagzeilen gemacht. Neben James Marsden kehrt auch Alan Cumming trotz seiner schlechten Marvel-Erfahrungen zurück ans Set – zu Patrick Stewart und Ian McKellen als Professor X und Magneto stößt auch Channing Tatum als Gambit, der erst neulich von seinen Erfahrungen am Avengers-Set berichtete.

Marsden war seit seiner X-Men-Rolle unter anderem Teil der Serie Westworld und der Sonic - The Hedgehog-Filmen. Zu den Umständen von Cyclops’ Rückkehr darf er sich bisher noch nicht äußern: Fans werden sich wohl gedulden müssen, bis Avengers 5 Ende 2026 im Kino startet.