Gestern Abend enthüllte Marvel den Cast von Avengers: Doomsday über mehrere Stunden hinweg in einem Live-Stream. Trotz zahlreicher großer Namen fehlen einige bekannte MCU-Figuren.

Avengers: Doomsday wird ein Blockbuster der Superlative, besonders im Hinblick auf die Figuren, die in der Zusammenführung der Multiverse-Saga auftauchen. Aus jeder erdenklichen Marvel-Dimmension können vertraute Gesichter vorbeischauen. Sogar die erste X-Men-Generation ist am Start, wie wir seit dem gestrigen Live-Stream zur Cast-Ankündigung wissen. Dennoch vermissen wir einige große Namen.



Wo sind Captain Marvel, Doctor Strange und Scarlet Witch, die zu den mächtigsten MCU-Figuren gehören? Oder Hawkeye und Hulk, zwei Avengers der ersten Stunde? Von Spider-Man fehlt ebenfalls weit und breit jede Spur, sowohl in Hinblick auf Tom Holland als auch Tobey Maguire und Andrew Garfield. Durch den Multiversums-Twist haben viele Fans gehofft, noch mehr beliebte Legacy-Charaktere zu sehen.

Alle wichtigen Marvel-Figuren, die im Avengers 5-Cast fehlen

Wir haben eine Liste mit allen Stars und Figuren zusammengestellt, die auf den ersten Blick im Avengers 5-Cast fehlen. Wo sind zum Beispiel Storm und Wolverine, wenn Professor X, Magneto, Mystique, Beast, Cyclops, Nightcrawler und Gambit zurückkehren? Warum sind viele Figuren aus den MCU-Serien wie She-Hulk, Moon Knight und Ms. Marvel nicht dabei? Und erinnert sich noch jemand an G'iah aus Secret Invasion?

Und dann diesem Punkt sind wir noch nicht einmal bei den Eternals angelangt, geschweige denn zahlreiche Figuren, die in den vergangenen Jahren in Post-Credit-Szenen eingeführt wurden. Wo sind Charlize Theron als Clea, Harry Styles als Eros und Brett Goldstein als Hercules? Und hat irgendjemand noch den Werewolf by Night auf dem Schirm?

Keine Angst, der Avengers 5-Cast ist noch nicht komplett

Wichtig zu betonen ist, dass es sich bei der gestrigen Ankündigung noch nicht um den vollständigen Cast von Avengers: Doomsday handelt. Marvel hat bereits durchblicken lassen, dass weitere Namen folgen werden. Unklar ist, ob dies im Rahmen einer weiteren offiziellen Ankündigung passiert oder ob man sich diese als Überraschung für den Film aufhebt. Und dann wäre da auch noch Avengers: Secret Wars.

Bereits beim letzten Avengers-Doppel fehlten im ersten Teil einige Marvel-Größen, mit denen Fans fest gerechnet haben. Sollte der neue Film wieder mit einem Cliffhanger enden, wäre das die perfekte Möglichkeit, um im nächsten Teil weitere Figuren zurückzubringen, die den anderen Marvel-Held:innen aus der Patsche helfen. Spätestens am 29. April 2025 wissen wir mehr, wenn Avengers: Doomsday ins Kino kommt.