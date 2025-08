Avengers-Verstärkung in Spider-Man 4: Mark Ruffalo kehrt als Hulk zurück – und das war noch lange nicht alles

Der Cast von Spider-Man: Brad New Day ist gerade um ein Mitglied der Avengers gewachsen. Darüber hinaus kehrt ein fast vergessener Marvel-Bösewicht zurück.

Seit Freitag laufen die Dreharbeiten zu Spider-Man: Brand New Day. Nach dem großen Multiversums-Abenteuer No Way Home ist Tom Holland zurück, um sich als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft einer weiteren Bedrohung in den Straßen von New York City zu stellen. Wie sich herausstellt, ist er dabei nicht allein.

Mark Ruffalo kehrt als Bruce Banner aka Hulk in Spider-Man: Brand New Day zurück. Seit dem ersten Avengers-Film aus dem Jahr 2012 ist er ein fester Bestandteil des Marvel Cinematic Universe. Nachdem er Donnergott Thor in einem seiner Solofilme begleitet hat, greift er nun dem jungen Peter Parker unter die Arme.

Spider-Man 4: Neben Mark Ruffalos Hulk kehrt auch Michael Mando als Marvel-Bösewicht Scoprio zurück

Bereits seit einiger Zeit gibt es Gerüchte, dass Ruffalos Hulk im vierten Spider-Man-Film auftauchen könnte. Der Hollywood Reporter konnte das Casting jetzt mit seinen Quellen bestätigen. Ruffalo kommt nicht allein: Auch Better Call Saul-Star Michael Mando schließt sich laut Informationen des Branchenblatts dem Cast der Fortsetzung an.

Mando hatte bisher erst einen Auftritt im MCU – und der war damals nicht allzu groß: In Spider-Man: Homecoming verkörperte er den Kriminellen Mac Gargan, der sich auf dem besten Weg befand, in den Marvel-Schurken Scorpio zu verwandeln. Nach seiner Einführung wurde dieser Handlungsstrang jedoch nicht weiterverfolgt.

Acht Jahre nach seinem MCU-Debüt erhält Mando eine zweite Chance, den Bösewicht auf die große Leinwand zu bringen. Er ist nicht der einzige ruppige MCU-Zeitgenosse in dem Film: Der von Jon Bernthal verkörperte Frank Castle, der noch aus der Marvel-Netflix-Ära stammt, wütet in Spider-Man 4 als brutaler Punisher in New York.

Bereits im Juni, als Bernthals Name erstmals in Verbindung mit Spider-Man: Brand New Day auftauchte, listete der Hollywood Reporter zwei weitere Rückkehrer:innen im Cast auf: Zendaya als Michelle "MJ" Jones und Jacob Batalon als Ned Leeds, Peter Parkers bester Freund. Tom Holland ist in der Fortsetzung definitiv nicht allein.

Gerade im Hinblick auf das Ruffalo-Casting ergibt sich ein Muster: Jeder Spidey-Solofilm konnte bisher auf namhafte Avengers-Unterstützung bauen: Iron Man (Robert Downey Jr.) tauchte in Homecoming auf, Nick Fury (Samuel L. Jackson) in Far From Home und Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) in No Way Home.

Wann startet Spider-Man: Brad New Day im Kino?

Knapp ein Jahr müssen wir uns noch gedulden, bis Spider-Man: Brad New Day ins Kino kommt. Am 30. Juli 2026 startet der von Shang-Chi-Regisseur Destin Daniel Cretton inszenierte Film in den hiesigen Lichtspielhäusern. Abseits als der vertrauten Gesichter wurde Stranger Things-Star Sadie Sink als großer Neuzugang bestätigt.