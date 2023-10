Back to the roots: Assassin‘s Creed Mirage ist ein Traum für Fans – besonders die limitierte Collector‘s Edition

Assassin's Creed wurde erstmals 2007 veröffentlicht und legte damit den Grundstein für eine der wohl bekanntesten Videospielreihen der Welt. Im Oktober ist mit Mirage der 13. Teil erschienen. Schnell sollte man sein, wenn man die umfangreiche Collector's Edition sein Eigen nennen will, bevor sie ausverkauf ist.

Back to the roots hat sich wohl auch Ubisoft gedacht, als sie zum 15-jährigen Jubiläum Assasin's Creed Mirage entwickelt haben. Mit einer kleineren Welt und einer geringeren Spieldauer von 15 bis 20 Stunden orientiert sich der Hersteller wieder an den älteren Titeln der Reihe, nutzt aber die für Assassin's Creed Valhalla * entwickelte Technologie.

Assassin's Creed Mirage ist neben der Collector's Edition auch in der Deluxe * und Launch-Fassung * erhältlich.

Das gibt es Neues bei Assassin's Creed Mirage

Erstmals könnt ihr die Festung Alamut, in der sich die Verborgenen treffen, auch selbst erkunden. Die Verborgenen sind eine geheime Organisation, deren Festung ein zentraler Bestandteil der Serie ist und als Versteck für geheime Schriften dient. Außerdem erfahrt ihr sehr viel über die Geschichte Bagdads und die islamische Kunst der Abbasidenzeit mit Artikeln, die im Laufe des Spiels freigeschaltet werden.

Wie auch bei den Vorgängern können Ziele auf vielfältige Weise ausgeschaltet werden, wobei Mirage den Fokus auf ein lautloses Töten legt. Das Arsenal an Werkzeugen ist noch einmal größer geworden. Basim bekommt einen Adler zur Seite gestellt, der die Gebiete auskundschaften kann. Doch Vorsicht, denn im Gegensatz zu den Vorgängerspielen, kann euer gefiederter Begleiter entdeckt und abgeschossen werden.

Amazon Der umfangreiche Inhalt der Collectors Edition.

Das enthält die Collector's Edition

Die Deluxe Edition von Assassin’s Creed Mirage inkl. Deluxe-Paket inspiriert von Prince of Persia

Eine 32 cm Figur des tödlichen Meisterassassinen Basim

Ein ausgewählter Soundtrack von Assassin’s Creed Mirage

Ein einzigartiges Steelbook, dessen Design von den Assassin’s Creed-Fans ausgewählt wird

Eine perfekte Nachbildung von Basims Brosche und eine Karte von Bagdad

Bonusinhalt mit einem digitalen Artbook und mehr

Die Deluxe-Fassung * enthält neben dem Spiel ebenfalls das Deluxe-Paket, dessen Design von Prince of Persia inspiriert wurde. Der Soundtrack und das Artbook stehen hier nur digital zur Verfügung. In der Launch-Edition * findet ihr ein Set mit drei Lithographien im Umschlag und eine Karte von Bagdad.

Darum geht es im neusten Abenteuer

Mirage führt euch in die umtriebigen Straßen Bagdads des neunten Jahrhunderts. Im Zentrum steht der gewitzte und trotzige Straßendieb Basim, der nach Gerechtigkeit sucht. In den Händen einer uralten und geheimnisvollen Organisation wird Basim zu einem tödlichen Meisterassassin ausgebildet. Damit ändert sich sein Leben auf eine Weise, die er nie für möglich gehalten hätte.

Ob Ubisoft mit dem Schritt zurück, das Spiel nach vorne gebracht hat? Das ist am Ende wohl Geschmackssache. Fans der alten Spiele werden sich sicherlich über die kleinere Welt von Mirage freuen, für andere könnte das Spiel zu kurzweilig geraten sein.

