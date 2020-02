Bad Boys 3: Will Smith rührt Fans mit emotionaler Martin Lawrence-Huldigung

Die Bad Boys-Stars Will Smith und Martin Lawrence harmonieren nicht nur vor der Kamera. In einem neuen Video-Tribut betont Smith seine langjährige Freundschaft zu Lawrence jetzt nochmal rührend.

Ein entscheidender Grund für den Erfolg der Bad Boys-Reihe ist das Hauptdarsteller-Duo. Schon im ersten Teil von 1995 hatten Will Smith und Martin Lawrence eine grandiose Chemie vor der Kamera, die sich durch keine Spezialeffekte oder anderen filmische Tricks ersetzen lässt.

Für Bad Boys For Life sind Smith und Lawrence fast 20 Jahre nach Bad Boys II nochmal in ihre Rollen als Mike Lowrey und Marcus Burnett geschlüpft. Die langjährige Freundschaft zu seinem Co-Star feierte Smith in einem rührenden Video-Tribut, den der Schauspieler jetzt mit seinen Fans teilte.

Schaut den emotionalen Video-Tribut von Will Smith an Martin Lawrence

Auf Instagram postete Will Smith den Video-Zusammenschnitt, der zusammen mit der emotionalen Musikuntermalung garantiert bei so manchem für nasse Augen sorgen dürfte. Als Bildunterschrift fügte der Schauspieler noch hinzu: "Mit niemand anderem auf der Welt würde ich lieber auf mich schießen lassen":

Auf Instagram sorgte das Video direkt für begeisterte und gerührte Fans. Ein Blick auf die Kommentarspalte zeigt die weinenden Emojis und leuchtenden Herzen im Dauertakt. In dem Video betont Will Smith nicht nur, dass es der damals bereits größere Star Martin Lawrence war, der ihn als Besetzung für Bad Boys vorgeschlagen hat. Zu sehen gibt es auch ältere Set-Aufnahmen von den Dreharbeiten des ersten Teils mit einem jungen Michael Bay.

An den Kinokassen hat sich die Rückkehr der beiden befreundeten Schauspieler ebenfalls ausgezahlt. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von bis dato über 372 Millionen Dollar ist Teil 3 der erfolgreichste der Bad Boys-Reihe.

Bad Boys 3 mit Will Smith: Eine besondere Szene hat Michael Bay gedreht

Ob Will Smith und Martin Lawrence dadurch trotz ihres höheren Alters nochmal für einen weiteren Bad Boys-Film vor die Kameras zurückkehren, ist momentan noch nicht garantiert. Ein 4. Teil ist laut Produzent Jerry Bruckheimer aber schon fest in Planung.

Wie findet ihr den Video-Tribut von Will Smith an Martin Lawrence?