Bald bei Netflix: Sci-Fi-Film mit Adam Sandler und mysteriöser Alien-Kreatur, zu dem ihr jetzt ein erstes Video schauen könnt

Seit Jahren geistert das Science-Fiction-Abenteuer Spaceman durch den Netflix-Kosmos. Jetzt gibt es endlich die ersten bewegten Bilder aus dem geheimnisvollen Projekt mit Adam Sandler.

Adam Sandler ist einer der größten Stars, die derzeit bei Netflix beheimatet sind. Vor drei Jahren wurde das bisher interessanteste Projekt mit ihm in der Hauptrolle angekündigt: Spaceman: Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt. Es handelt sich um eine Verfilmung des gleichnamigen Romans von Jaroslav Kalfař, der im Original den Titel Spaceman of Bohemia trägt. Jetzt gibt es den ersten Teaser-Trailer.

Ungewöhnliches Sci-Fi-Highlight bei Netflix: Erster Teaser-Trailer zu Spaceman mit Adam Sandler

In Spaceman: Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt schlüpft Sandler in die Rolle eines Astronauten namens Jakub Procházka, der vor vielen Jahren der Erde den Rücken gekehrt und dort seine Frau zurückgelassen hat. Nach all der Zeit in der Dunkelheit des Weltraums muss er sich eingestehen, dass Lenka (Carey Mulligan) vermutlich den Glauben an seine Rückkehr aufgegeben hat.

Jakub ist verzweifelt. Geplagt von Schuldgefühlen will er die Situation wieder richten. Er hat die Person, die er am meisten liebt, im Stich gelassen, um seine eigenen Träume zu verwirklichen. In seiner miserablen Situation wendet er sich Hilfe suchend an eine merkwürdige Alien-Kreatur namens Hanuš (Paul Dano), die sich in den düsteren Gängen seines Raumschiffs versteckt. Das klingt vielversprechend.

Hier könnt ihr den Trailer zu Spaceman schauen:

Spaceman - Teaser-Trailer (Deutsch) HD

Menschen, die ins Weltall reisen, um persönliche Konflikte zu klären, hat es in den vergangenen Jahren einige gegeben, angefangen bei Gravity über Interstellar bis zu Ad Astra – Zu den Sternen. Fortan gesellt sich auch Adam Sandler in die Runde der einsamen Astronauten, die in den Sternen Katharsis suchen. Inszeniert wurde diese Space-Odyssee von dem Musikvideo-Regisseur Johan Renck, der zuvor u.a. Episoden bei Breaking Bad, The Walking Dead und Halt and Catch Fire inszeniert hat.

Wann startet Spaceman mit Adam Sandler bei Netflix?

Spaceman startet am 1. März 2024 bei Netflix. Ursprünglich wurde der Film für 2023 angekündigt. Aufgrund des Schauspielstreiks hat sich Netflix jedoch dazu entschieden, den Start zu verschieben. Jetzt ist Spaceman einer der ersten großen Netflix-Filme, die für 2024 feststehen.

