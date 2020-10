Barbaren auf Netflix: Das deutsche Vikings ist ein unterhaltsamer Geschichts-Crashkurs

Barbaren sind unterhaltsam. Die Netflix-Serie verbindet hervorragend wahre Begebenheiten mit einer fiktionalen Geschichte, wie es schon Vikings und Co. vormachten.

Die Barbaren sind endlich da. Ab heute ist die deutsche Serie auf Netflix verfügbar. Wir legen sie nicht nur Vikings- oder Historienserien-Begeisterte ans Herz, sondern allen Serien-Schaulustigen, denn: Barbaren verbreitet großen Hunger auf noch mehr Historienserien aus deutschen Landen.

Die Serie ist ein Geschichts-Crash-Kurs über die frühe germanische Geschichte und trotzdem unterhaltsam, so dass ihr kein Geschichtsbuch mehr braucht. Sie überzeugt mit

einem glaubwürdigen Setting,



einer einnehmenden Story sowie

einem überschaubaren Ensemble.

Das ist die Handlung von Netflix' Barbaren

Zurückgeblickt wird in Barbaren auf das Jahr 9 n. Chr. in der germanischen Region. Die römischen Besatzer unter Statthalter Varus fordern neue Abgaben. Die Stämme sind untereinander verfeindet und können sich gegen das Imperium nicht wehren. Die cheruskische Fürstentochter Thusnelda und der Krieger Folkwin Wolfspeer wollen das nicht hinnehmen und starten einen Coup.

Schaut den letzten Trailer zu Barbaren

Barbaren - S01 Trailer (Deutsch) HD

Aber die Römer entsenden Varus' Ziehsohn Arminius, um den Germanen eine Lektion zu erteilen. Dieser ist ein gebürtiger Cherusker und muss sich bald für eine Seite entscheiden. Gemeinsam mit Thusnelda vereint er die verfeindeten Stämme und führt sie in eine Schlacht gegen die römische Supermacht. Wie diese ausging, ist durch den Geschichtsunterricht bekannt.

Barbaren ist gute Serienkost, nicht nur für Vikings-Begeisterte

Das Team um die Showrunner Jan Martin Scharf und Arne Nolting bleibt ziemlich dicht am wahren Geschehen und hat sich einiges bei Michael Hirst, dem Schöpfer von Serien wie Rom und Vikings abgeschaut. Sie schaffen es, die Geschichte nachvollziehbar zu gestalten. So erklären sie zum Beispiel anschaulich, warum es den germanischen Stämmen überhaupt gelingen konnte, die Schlachtformationen der Römer zu besiegen.

Die Konzentration auf ein überschaubares Ensemble bzw. die wichtigsten Handlungsträger macht in Barbaren auch für Menschen ohne große Geschichtskenntnisse Sinn. Die Parteien und deren Konflikte stehen sich klar positioniert gegenüber. Wir sehen Wankelmütigkeit, Machtgier und Verrat, aber auch Wagemut und Heroismus.

Etwas zu den Germanen finden bei Amazon Prime? Hier austesten! Zum Hintergrund

Barbaren zeigt uns ein glaubwürdiges Setting im deutschen Wald mit germanischen Langhäusern aus Holz und römischen Giebelzelten. Die Geschichte läuft an einigen wenigen Schauplätzen ab. Die einfache Zutaten orientieren sich am Publikum, dem es so leicht fällt, sich in der Geschichte zurecht zu finden.

Wenn es von meiner Seite etwas zu kritisieren gibt, dann, dass die Barbaren zu sauber und clean daherkommen, etwa im Gegensatz zu Vikings oder der aktuellen französischen Netflix-History-Serie La Révolution. Die Haare von Thusnelda sind schön frisiert, das Gesicht von Armenius gut rasiert und der Dreck, den es damals gab, ist abgewaschen.

Mein Fazit ist aber trotzdem eindeutig: Wer Lust auf unsere Frühgeschichte hat und wahrer Geschichte nicht abgeneigt, ist bei Barbaren auf Netflix genau richtig. Die 6 Episoden unterhalten kurzweilig, bieten einiges an Action und ganz nebenbei wird auch noch was fürs Allgemeinwissen getan. Was wollen wir mehr?

Werdet ihr euch Barbaren auf Netflix anschauen? Interessiert euch deutsche Geschichte in Serienform?