Bares für Rares Flop: Horst Lichter erkennt Fälschung und der Kandidat fliegt

Schock bei Bares für Rares: Horst Lichter entlarvt eine dreiste Fälschung und zieht sofort Konsequenzen. Der Kandidat muss die Show verlassen. Alle Infos gibt es hier.

Bares für Rares ist ein absoluter Dauerbrenner im TV. Seit der Erstausstrahlung 2013 erfreut sich die Trödelshow großer Beliebtheit – nicht zuletzt, weil immer wieder kuriose oder wertvolle Stücke auf dem Händlertisch landen. Die Fans lieben es, mehr über alte Objekte zu erfahren und anschließend dabei zu sein, wie sich die Teilnehmenden beim Verkauf ihrer Güter schlagen. In der Folge vom Mittwoch (26. Juni) erlebt ein Kandidat allerdings einen gehörigen Schock: Der vermeintliche Schatz ist eine Fälschung.



"In böser Absicht" Horst Lichter entlarvt Fälschung bei Bares für Rares

Als Familienvater Jens (33) seine Statue an den Expertentisch bringt, wirkt zunächst alles wie immer: Moderator Horst Lichter verwickelt den Kandidaten in den üblichen Smalltalk, während Expertin Dr. Bianca Berding das mitgebrachte Objekt untersucht.

ZDF Diese Statue wird noch für Ärger sorgen.

Auf den ersten Blick weiß die imposante Bronze-Statue zu gefallen. Die Expertin lobt die "perfekt verdichtete Komposition" des Objekts und hebt hervor, dass man das Motiv von allen Seiten betrachten könne – ein Anzeichen für die hohe Kunstfertigkeit. Laut Expertise stamme der Entwurf vom renommierten Bildhauer August Kiß, dem im 19. Jahrhundert der internationale Durchbruch gelang. Auch die Signatur auf der Unterseite deute auf eine angesehene Gießerei hin.

All das klingt zunächst sehr vielversprechend, dann grätscht Horst Lichter jedoch ins Gespräch: Er erkennt sofort, dass mit der Statue etwas nicht stimmt und spricht seine Zweifel an. Die Expertin bestätigt daraufhin den Verdacht: Die Statue sei nicht aus Bronze, sondern nur aus wertlosem Zinkguss. Auch die Unterschrift der Gießerei sei gefälscht und würde somit ein Luxusprodukt vorgaukeln: "Diese Signatur ist später in das Model eingraviert worden."

Horst Lichter findet klare Worte zur gefälschten Signatur:

"Dann hat das da jemand draufgemacht in böser Absicht, dass es jemand kauft und denkt: 'Mensch, wenn das da draufsteht, dann ist das Bronze.'"

Somit darf das Objekt nicht in den Verkauf gehen und der Kandidat muss seine wertlose Statue sichtlich enttäuscht wieder mit nach Hause nehmen. Bitter: Er hatte sich eigentlich einen Preis von 1500 Euro gewünscht.

So kannst du Bares für Rares gratis sehen

Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr. Ältere Folgen stehen in der ZDF-Mediathek auf Abruf bereit.