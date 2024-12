Bares für Rares-Star Walter Lehnertz: 5 kuriose Fakten über "80-Euro-Waldi"

Alle lieben Waldi: Er ist mit Abstand der beliebteste Händler bei Bares für Rares. Seine vorlauten Sprüche sind längst Kult in der ZDF-Show. Wir verraten euch 5 spannende Fakten über den Trödelstar.

Walter "Waldi" Lehnertz ist ein echtes Original bei Bares für Rares. Seit 2013 ist er bei der Show dabei und sorgt immer wieder für Lacher und lustige Momente. Neben Horst Lichter zählt er zu den beliebtesten Stars der Show. Mit seiner vorlauten Art eckt er gerne an, doch trotz frecher Sprüche zeigt er, dass er das Herz am rechten Fleck hat. Wir verraten euch 5 spannende Fakten über "80-Euro-Waldi".

Bares für Rares-Waldi privat: 5 spannende Fakten über den Händler

1) So wurde Bares für Rares-Waldi zum Händler

Waldi war nicht immer ein Trödelhändler. Der gelernte Pferdewirt hat bereits viele Karrierestationen hinter sich, von denen ihn manche sogar in die Insolvenz führten. Durch seine Ex-Frau lernte er das Antiquitäten-Business kennen und verliebte sich in den Beruf. Seit vielen Jahren betreibt er ein eigenes Geschäft und wurde letztlich als grummeliger Trödel-Onkel bei Bares für Rares bekannt. Seine erste Händler-Erfahrung soll er aber schon mit 12 Jahren gemacht haben, als er billige Kopfhörer teuer weiterverkaufte:

2) Waldi als Krimi-Autor?! Dieses verborgene Talent hätte Waldi niemand zugetraut

Waldi macht nicht nur im TV eine richtig gute Figur. Seit diesem Jahr begeistert er auch als Autor von humorvollen Kriminalromanen. Richtig gehört: Der sonst eher wortkarge Händler zeigt in schriftlicher Form sein Talent für unterhaltsame Geschichten. In "Mord im Antiquitätenladen" muss Antiquitätenhändler Siggi Malich ein Verbrechen aufklären. Der erste Roman kam so gut an, dass schon im nächsten Jahr ein Fortsetzung erscheinen soll. Auf Instagram verrät er, dass man ihn unterschätzt habe: "Wirklich keiner hätte mir zugetraut, dass ich einen Krimi schreibe."

3) Das ist der Laden von Waldi Lehnertz

Viele Fans von Bares für Rares würden ihre Idole gerne mal hautnah erleben. Wer Waldis Antiquitätengeschäft "Eifel Antik" besuchen will, muss ins kleine Dörfchen Krekel schauen, das im Süden der Eifel liegt. Hier gibt es allerlei Krempel und kuriose Raritäten zu sehen. Ob der Händler vor Ort ist, sei aber Glückssache: Bei 40 Drehtagen pro Jahr ist der TV-Star oft unterwegs. Hier gibt es private Einblicke hinter die Kulissen:

4) Waldi hat ein verruchtes Erotik-Zimmer

Wer Bares für Rares regelmäßig schaut, weiß eins ganz genau: Bei erotischen Objekten ist Waldi immer ganz vorn mit dabei. Der Händler hat ein Faible für pikante Kunstdarstellungen und sammelt die versauten Kostbarkeiten in seinem berühmt-berüchtigten Erotik-Zimmer. In Ritterrüstung präsentiert er das Zimmer auf Instagram, doch aus Jugendschutz-Gründen sehen wir allem eins: verpixelte nackte Tatsachen.

5) 80-Euro-Waldi: So kam Walter Lehnertz zu seinem Spitznamen

Waldi wurde bei Bares für Rares Kult. Besonders für eine Sache ist er berühmt geworden: Sein Startgebot beträgt fast immer 80 Euro. Seit fast 10 Jahren ist er als "80-Euro-Waldi" bekannt; die Bezeichnung hat sich der TV-Star sogar als Künstlername in den Ausweis eintragen lassen. Doch warum ausgerechnet 80 Euro? Wie Merkur.de berichtet, wollte Waldi einst einen arroganten Verkäufer mit einem absichtlich niedrigen Gebot von 80 Euro so richtig ärgern: "Da war der Typ total aufgebracht, fassungslos und machte einen Riesen-Zirkus." Damit waren die 80-Euro-Gebote geboren.