Batman-Fans aufgepasst: 6 DC-Filme auf Blu-ray für 40 Euro

Bei der neuen Amazon-Aktion kommen DC-Fans noch günstiger an Blu-rays. Hier könnt 6 Batman-Filme für 40 Euro in euren Einkaufskorb legen und spart einiges.

Zu Weihnachten gehen Wünsche in Erfüllung, vielleicht auch für so manchen Batman-Fan, denn aktuell läuft bei Amazon ein besonderes Angebot: 6 Blu-rays für 40 Euro. Das Angebot an sich ist okay, aber wir haben unter den knapp 700 Filmen noch besondere Schmankerl für DC-Fans ausgemacht.

Aber zunächst: Wer sich von euch das Blu-ray-Paket selbst zusammen stellen mag, der möge diesen Link nutzen



Die Aktion läuft noch bis zum 27. Dezember 2020 und wer früh genug bestellt, bekommt die Lieferung auch noch vor Weihnachten.

Erweitert eure DC-Sammlung um diese Batman-Filme

Im Angebot verstecken sich allerdings einige DC-Filme, die der eine oder andere von euch noch nicht gesehen haben dürfte, wie zum Beispiel diese sieben Animationsfilme, in denen die DC-Ikone die Hauptrolle spielt:

Batman: Under the Red Hood * (2010) - Community-Wert: 7,36

Batman sieht sich der ultimativen Herausforderung ausgesetzt, als der mysteriöse Red Hood Gotham City im Sturm erobert. Die Blu-ray punktet zudem mit hervorragendem Bonusmaterial, unter anderem dem Animationskurzfilm Jonah Hex.





(2010) - Community-Wert: 7,36 Batman sieht sich der ultimativen Herausforderung ausgesetzt, als der mysteriöse Red Hood Gotham City im Sturm erobert. Die Blu-ray punktet zudem mit hervorragendem Bonusmaterial, unter anderem dem Animationskurzfilm Jonah Hex. Batman of the Future - Der Joker kommt zurück * (1999) - Community-Wert: 6,78

Gotham City im Jahre 2039: Der alt gewordene Bruce Wayne hat sich in die Isolation zurückgezogen. Das Schicksal bringt ihm den 16-jährigen Terry McGinnis ins Haus und Batman muss sich wieder das Kostüm anziehen.





(1999) - Community-Wert: 6,78 Gotham City im Jahre 2039: Der alt gewordene Bruce Wayne hat sich in die Isolation zurückgezogen. Das Schicksal bringt ihm den 16-jährigen Terry McGinnis ins Haus und Batman muss sich wieder das Kostüm anziehen. Justice League Dark * (2017) - Community-Wert: 6,53

Die Justice League Dark ist dem Dunklen zugewandt und beschäftigt sich mit den Bedrohungen aus dem Reich des Okkulten, Übernatürlichen und Jenseitigen. Selbst Batman ist einer Zusammenarbeit nicht abgeneigt, als der Ruf nach einem etwas anderen Helden laut wird.





(2017) - Community-Wert: 6,53 Die Justice League Dark ist dem Dunklen zugewandt und beschäftigt sich mit den Bedrohungen aus dem Reich des Okkulten, Übernatürlichen und Jenseitigen. Selbst Batman ist einer Zusammenarbeit nicht abgeneigt, als der Ruf nach einem etwas anderen Helden laut wird. Batman: Gotham by Gaslight * (2018) - Community-Wert: 6,50

Ein Frauenmörder, den alle nur Jack the Ripper nennen, hält mit äußerster Brutalität Gotham City in Atem. Die Polizei rund um Commissioner James Gordon ist machtlos und somit liegt es an Batman, das grausame Umtreiben des Mörders zu beenden.





(2018) - Community-Wert: 6,50 Ein Frauenmörder, den alle nur Jack the Ripper nennen, hält mit äußerster Brutalität Gotham City in Atem. Die Polizei rund um Commissioner James Gordon ist machtlos und somit liegt es an Batman, das grausame Umtreiben des Mörders zu beenden. Batman: Hush * (2019) - Community-Wert: 6,42

Um den Bösewicht Hush endlich zu stoppen, muss Bruce Wayne alias Batman all seine Kräfte mobilisieren. Von Superman über Nightwing, Catwoman und Poison Ivy bis hin zum Joker treten alle Charaktere des DC-Universums auf.





(2019) - Community-Wert: 6,42 Um den Bösewicht Hush endlich zu stoppen, muss Bruce Wayne alias Batman all seine Kräfte mobilisieren. Von Superman über Nightwing, Catwoman und Poison Ivy bis hin zum Joker treten alle Charaktere des DC-Universums auf. Batman und Harley Quinn * (2017) - Community-Wert: 6,23

Batman und Nightwing verbrüdern sich mich der ehemaligen Geliebten des Jokers, Harley Quinn. Ihr Ziel ist es, gemeinsam Poison Ivy und Jason Woodrue dabei zu stoppen, die Weltherrschaft an sich zu reißen.





(2017) - Community-Wert: 6,23 Batman und Nightwing verbrüdern sich mich der ehemaligen Geliebten des Jokers, Harley Quinn. Ihr Ziel ist es, gemeinsam Poison Ivy und Jason Woodrue dabei zu stoppen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Batman: The Killing Joke * (2016) - Community-Wert: 6,09

Wie ist der Joker zu seinem Lachen gekommen? The Killing Joke liefert die Punch Line: Im Grunde wollte der Mann, der zum Joker wurde, seinen Mitmenschen nur ein Lächeln ins Gesicht bringen - wenn da nicht ein schlechter Tag gewesen wäre.





Neben diesen DC-Animationsfilmen findet ihr auch noch die üblichen Verdächtigen in dem aktuellen Amazon-Angebot, wie unter anderem Suicide Squad, Man of Steel und Justice League, und, und, und ...

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Wie ist es bei euch: Schaut ihr auch Animationsfilme mit Batman oder nur die großen Blockbuster?