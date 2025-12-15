Bauer sucht Frau-Kandidat schnappte seinem Sohn Platz in der Show weg – ohne eine Bewerbung

Bei Bauer sucht Frau ging in der aktuellen Staffel Landwirt Walter auf die Suche nach einer neuen Partnerin. Doch eigentlich sollte gar nicht er, sondern sein Sohn an der Show teilnehmen.

Für Hühnerbauer Walter könnte es bei Bauer sucht Frau nicht besser laufen. Der Landwirt aus dem Emsland lud Katharina auf seinen Hof ein und zwischen den beiden funkte es sofort. Walter hatte es der Kandidatin sofort angetan und auch sie konnte Walter mit ihrer Tüchtigkeit im Hof-Alltag von sich überzeugen. Doch beinahe hätten sich die beiden gar nicht kennengelernt, denn eigentlich sollte nicht Walter, sondern sein Sohn teilnehmen.

Bauer sucht Frau-Landwirt Walter schnappt seinem Sohn Platz in der Show weg

Wie Walter der Bild -Zeitung berichtete, hatte sich sein Sohn Klaus bei Bauer sucht Frau beworben und tatsächlich einen Anruf von RTL bekommen. Die Produktion wollte wissen, ob seine Bewerbung aktuell sei und Klaus erzählte daraufhin von sich und seinen geschiedenen Eltern. "Daraufhin wollte man wissen, ob sein Vater auch alleine ist", verriet Walter. Während des Gesprächs hatte Walter bei seinem Sohn gestanden, der in prompt fragte, ob er eine Frau suche. Walter bejahte und war plötzlich im Bewerber-Pool dabei.

Glück für Walter, Pech für Klaus. Denn der hatte damit keine Chance mehr auf einen Platz in der Show. Pro Familie dürfe nur ein Bauer an der Sendung teilnehmen. Klaus gönnt seinem Vater das Glück und unterstützte ihn von Anfang an. Vor allem mit der Technik hatte Walter anfangs so seine Probleme: "Ich habe zwar ein Handy, kann da aber nicht so gut mit umgehen, deswegen musste viel über Klaus' Handy laufen, und das hat gut geklappt." Auch bei der Auswahl der Bewerberinnen griff ihm sein Sohn unter die Arme.

"Herz getroffen": Katharina will Walter wieder besuchen

In Folge 9 ging Walter und Katharinas Reise bei Bauer sucht Frau zu Ende. Ihr letzter Tag hätte nicht zuckersüßer sein können, denn Walters Katze brachte kleine Katzenbabys auf die Welt, die Katharina sofort in ihren Bann zogen. Sie durfte sich sogar für eines der Kätzchen einen Namen aussuchen: Mimi.

Dann stand die große Entscheidung an: Möchten Katharina und Walter ihre gemeinsame Geschichte fortführen? Katharina möchte so schnell wie möglich wieder zu Walter auf den Hof kommen. Der kann sein Glück kaum fassen. Wenn es nach ihm gehe, würde Katharina einfach bleiben. "Das hat mich sehr berührt und mein Herz getroffen", betonte Katharina mit Tränen in den Augen. "Ich bin sehr verliebt in Katharina. Ich habe sehr lange auf diese Frau gewartet. Ja, das ist meine Traumfrau", machte Walter im Einzelinterview seine Gefühle für Katharina deutlich.

Wann und wo läuft Bauer sucht Frau?

Ihr wollt wissen, wie es mit den anderen Kandidat:innen weitergeht? Jeden Montag und Dienstag gibt es eine neue Folge von Bauer sucht Frau um 20:15 Uhr bei RTL. Bei RTL+ könnt ihr die jeweilige Episode bereits eine Woche im Voraus schauen. Am 23. Dezember wird die letzte Folge der 21. Staffel ausgestrahlt.