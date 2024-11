Bauer sucht Frau-Kandidat verlässt die Show schon an Tag 1 – und der Grund ist komplett absurd

Bei Bauer sucht Frau begeben sich einsame Bauern und Bäuerinnen auf die Suche der großen Liebe. Ein Kandidat bekam jetzt allerdings kalte Füße: Er verließ die Show Hals über Kopf.

Bäuerin Saskia gilt in der aktuellen Staffel Bauer sucht Frau als absolute Traumfrau. Die Landwirtin mit den strahlend blauen Augen kam bei den Bewerbern extrem gut an. Als sie ihre Kandidaten zum ersten Morgen auf der Hofwoche begrüßt, kommt es aber zur bösen Überraschung: Einer reist direkt an Tag 1 Hals über Kopf ab.

Bäuerin Saskia empfängt ihre Kandidaten: Schon da kommt es zum peinichen Faux-Pas

Aus persönlichen Gründen konnte Weihnachtsbaum-Farmerin Saskia nicht am Scheunenfest teilnehmen. Das heißt: Ihre Kandidaten lernt sie direkt auf dem eigenen Hof kennen. Die zwei Auserwählten könnten optisch kaum unterschiedlicher sein: Mechatroniker Martin ist groß gewachsen und sportlich, während Dachdecker Raik mit seiner ruhigen Persönlichkeit überzeugt.

Kandidat Martin leistete sich direkt einen peinlichen Patzer: Als er zum ersten Mal auf Raik traf, fragte er ahnungslos: "Du bist der Bruder?" Raik musste dies peinlich berührt verneinen: "Nein, ich bin Konkurrent." Martin hatte seinen Faux-Pas aber nicht böse gemeint: Im Einzelinterview lobte er den Konkurrenten sogar für seinen guten Style.

Abreise am ersten Morgen: Raik entscheidet sich, zu gehen

Schon in der letzten Folge wurde deutlich, dass Dachdecker Raik etwas unsicher neben seinem sportlichen Konkurrenten wirkt. Bäuerin Saskia hat ihm dafür aber keinen Grund gegeben: Nach den Einzeldates mit den Männern zeigte sie sich von ihren Kandidaten begeistert und lud sie direkt beide für eine Kennenlern-Woche auf dem Hof ein.

Am ersten Morgen kommt es dann aber zur Überraschung. Als Raik und Martin aus dem Hotel anreisen, lässt Raik die Bombe platzen: Er will den Hof direkt wieder verlassen. An Saskia läge es aber nicht, wie er ihr gegenüber versichert: "Du bist ne super Frau, bildhübsch, absolut sympathisch, tolles Lächeln." Trotzdem stünde seine Entscheidung fest.

Angst vor dem Konkurrenten? Deshalb reist Raik schon an Tag 1 ab

Der Grund für seine Abreise dürfte viele überraschen: Raik kommt nicht damit klar, einen Konkurrenten auf dem Hof zu haben. Dank Martin könne er einfach nicht er selbst sein:

Ich hab mich dafür entschieden, früher abzureisen, weil ich einfach nicht aus mir rauskommen könnte, wenn wir zu dritt wären. Da bin ich einfach nicht der Typ für.

Dass Raik seine eigenen Grenzen erkennt, gilt es selbstverständlich zu respektieren, trotzdem überrascht die Begründung sehr. Schließlich ist Konkurrenz bei Bauer sucht Frau seit Staffel 1 völlig normal: Fast alle Landwirt:innen laden zuerst mehrere Kandidat:innen zur Hofwoche ein, bevor nach wenigen Tagen ein Favorit ausgewählt wird, der noch länger bleiben darf. Ob Raik lediglich Angst hatte, gegen seinen Konkurrenten zu verlieren, lässt er offen.

Kaum zu glauben: So wurde Inka Bause in der DDR berühmt

Bauer sucht Frau-Landwirtin Saskia ist enttäuscht: Sie wollte mehr von Raik sehen

Bäuerin Saskia kann die Entscheidung nicht nachvollziehen. Sie hätte Raik gerne länger auf dem Hof gehabt: "Sehr sehr schade. Ich hätte mich sehr gefreut, dich weiter kennenzulernen." Trotzdem hege sie keine schlechten Gefühle gegenüber Raik: "Ich wünsche dir alles erdenklich Gute für deine Zukunft."

Raik hätte die Bäuerin aber nicht gekränkt mit seiner Abfuhr. Sie zeigt sich im Interview sensibel:

Ich habe es nicht als Korb empfunden, sondern ich glaube, dass es einfach an der Gesamtsituation gelegen hat.

TV & Streaming: Dann kommt Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau kommt immer montags um 20:15 Uhr bei RTL. Alle Folgen können bei RTL+ 7 Tage früher gestreamt werden.