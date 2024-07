Beauty and The Nerd 2024: Diese Beautys heizen den Nerds gehörig ein

ProSieben hat die Katze aus dem Sack gelassen: Diese Beautys werden bei Beauty & The Nerd 2024 zeigen, was in ihnen steckt. Eine von ihnen sorgt schon jetzt für Gesprächsstoff.

Wenn nerdige Single-Männer auf extrovertierte Reality-Diven treffen, dann ist Chaos vorprogrammiert. Die neue Staffel von Beauty & The Nerd steht in den Startlöchern. Jetzt hat ProSieben den Cast enthüllt. Einige der Beautys haben schon im Reality-TV für Ärger gesorgt.

Beauty & The Nerd 2024: Daher kennst du die Beautys Seven.One/Benjamin Kis Die Beautys von Beauty & The Nerd 2024. Kim Virgina (28): Sie ist bekannt dafür, keinem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Seit sie beim Bachelor mit ihrer vorlauten Art auffiel, ist die provokante Mannheimerin nicht mehr aus dem Reality-TV wegzudenken. Wenn sie nicht gerade durch verschiedene Shows tingelt, ist sie auf Instagram als Influencerin tätig.

Babu (30): Sie ist bisher eine Unbekannte im TV. Mit Beauty kennt sie sich jedoch besonders gut aus: Die Oberhausenerin ist Inhaberin eines Kosmetik-Salons. Ob sie jetzt auch im Reality-TV durchstarten wird, bleibt abzuwarten.

Christin (28): Man mag es ihr auf den ersten Blick nicht ansehen, doch in Realitystar Christin steckt eine echte Kämpfernatur. Leider eckt die impulsive Studentin bei jeder Gelegenheit an und hat sich im TV schon viele Feinde gemacht . Bei Das große Promibüßen wollte sie zuletzt eine sanftere Seite zeigen ‒ mit mäßigem Erfolg.

Nelly (22): So richtig bekannt ist die ausgebildete Bürokauffrau bisher nicht. Das soll sich bald ändern: Sie hat sogar ihren Job gekündigt, um voll und ganz als Medien-Persönlichkeit durchzustarten. Bisher läuft es auf Instagram eher schleppend, doch die Teilnahme an der Show könnte Nelly einen Boost verpassen.

Vanessa (20): In ihren jungen Jahren ist sie das Küken der Gruppe. Trotzdem hat die toughe Content-Creatorin schon einiges erreicht: Sie war schon in einem Musikvideo von Rap-Star Apache 207 zu sehen. Ob nach der Show die ganz große Karriere wartet, bleibt abzuwarten.

Shelly (25): Beauty ist ihr tägliches Brot! Die experimentierfreudige Shelly führt einen eigenen Beauty-Salon. Wenn die Nerds also Nachhilfe in Fragen zu Extensions, Lashes und Co. haben, ist sie der absolute Vollprofi. Die Rostockerin sei aber sensibel: Es braucht nicht viel, um sie zum Weinen zu bringen.

Linda (290): Linda ist keine Unbekannte! Die toughe Ex-Studentin wurde als Bachelor-Kandidatin bekannt und trieb sich seitdem in verschiedenen TV-Formaten herum. Ihre wohl größte Show: 2022 war sie im Dschungelcamp dabei. Ob das Model Tipps für ein selbstbewusstes Auftreten hat, bleibt abzuwarten.

Salvatore (30): Salvatore ist im Reality-TV bekannt wie ein bunter Hund. Der voll tätowierte Realitystar war schon in unzähligen Formaten dabei und fiel durch seine machohafte Art negativ auf. Bei Temptation Island ging er seiner Ex fremd und erntete dafür einen Shitstorm. Wie er sich wohl als Hahn im Korb machen wird? Diese Nerds müssen schon bald mit den Beautys ein Zimmer teilen Seven.One/Benjamin Kis Das sind die Nerds bei Beauty & The Nerd 2024. Mike (24): Software-Entwickler und Sammelkarten-Fan, dessen Herz für Mangas und Animes brennt

Pierre (29): Der Küchenfachberater liebt das Mittelalter. Als LARP-Fan (Live Action Role Play) schlüpft er gerne in verschiedene Rollen.

Daniel (23): Der Biologie-Student liebt alles, was mit Wissenschaft zu tun hat. Ob er die Beautys mit diesem Wissen anstecken kann?

Kilian (23): Der Postbote ist ein absoluter Superhelden-Fan. Besonders sein Idol Deadpool habe es ihm angetan.

Kris (26): Für den Studenten kann es gar nicht wild genug sein: Seine große Leidenschaft sind Achterbahnen und Freizeit-Parks.

Collin (22): Der Student liebt alles, was mit Technik zu tun hat. In PC-Fragen macht dem Informatiker niemand etwas vor.

Sam (24): Damit hätte niemand gerechnet: Der ITler hat in seiner Freizeit ein ungewöhnliches Hobby: Er baut selbst Schiffe.

Joelle (21): Die Anime-begeisterte Verkäuferin liebt es, in die Rolle ihrer Idole zu schlüpfen. Als Cosplayerin zeigt sie Fingerfertigkeit und Kreativität. Streaming & TV-Start: Wann startet Beauty & The Nerd 2024? Fans der Show müssen sich nicht mehr lang gedulden. Die fünfte Staffel Beauty and The Nerd startet am 15. August 2024 um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die Folgen können auch kostenlos auf Joyn gestreamt werden.