Bei Amazon: Einer der schlechtesten Sci-Fi-Filme mit Keanu Reeves, der als "schäbige Nachahmung von Blade Runner" verrissen wurde

Bei Amazon könnt ihr einen der schlechtesten Sci-Fi-Filme mit Keanu Reeves in der Hauptrolle schauen. Für den Matrix-Erfolg war er aber gar nicht so unwichtig, wie sich später herausstellen sollte.

Bevor Keanu Reeves mit Matrix einen der besten Science-Fiction-Filme in der Geschichte der bewegten Bilder anführte, legte er in dem Genre futuristischer Welten und spannender Gedankenspiele eine bittere Bruchlandung hin. Der 1995 erschienene Vernetzt – Johnny Mnemonic gilt als völlig bizarre Sci-Fi-Katastrophe.

Sci-Fi-Thriller Johnny Mnemonic bei Amazon: Keanu Reeves bekommt einen Chip in den Kopf eingesetzt

Vernetzt – Johnny Mnemonic stellt sich eine Zukunft im Jahr 2021 vor, in der die ganze Welt durch das Internet vernetzt ist. Reeves übernimmt die Rolle des titelgebenden Cyberkuriers, der einen Speicherchip in seinem Gehirn implementiert hat. So kann er große Mengen an Daten schmuggeln – ein gefährliches Geschäft.

Sein neuester Auftrag wird ihm zum Verhängnis. Als Johnny eine beachtliche Ladung gestohlener Daten erhält, die er von Beijing nach Newark bringen soll, bekommt er es mit einer Horde Yakuza zu tun, die für den Chef eines mächtigen Konzerns arbeiten. Der will auf keinen Fall, dass die Daten in Johnnys Kopf in den Umlauf gelangen.



Hier könnt ihr den Trailer zu Vernetzt – Johnny Mnemonic schauen:

Vernetzt - Johnny Mnemonic - Trailer (Deutsch) HD

Vernetzt – Johnny Mnemonic kam weder bei der Kritik noch beim Publikum an. Die New York Times urteilte damals: "Eine schäbige Nachahmung von Blade Runner und Total Recall." An den Kinokassen floppte der Science-Fiction-Film hart. Bei einem Budget von 26 Millionen US-Dollar konnte Johnny Mnemonic nur 19 Millionen US-Dollar einspielen. Im Lauf der Zeit hat er in bestimmten Kreisen dennoch Kultstatus erreicht.



Trotz Mega-Flop: Johnny Mnemonic hat den Weg für das Sci-Fi-Meisterwerk Matrix geebnet

Für Reeves' Karriere hatte die Box-Office-Niederlage jedoch keine Auswirkungen, im Gegenteil. Als es später um die Finanzierung von Matrix ging, nutzten Lana und Lilly Wachowski den gescheiterten Sci-Fi-Film als Blaupause, um den Investor:innen das Konzept der Matrix verständlich erklären. Wer weiß, vielleicht hätte es ohne Vernetzt – Johnny Mnemonic niemals das Sci-Fi-Meisterwerk Matrix gegeben.

