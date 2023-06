Bei Amazon gibt es gerade ein Star Wars-Lichtschwert für unter 40 Euro, das ihr für echte Duelle benutzen könnt

Amazon bietet auch günstige Lichtschwerter für Star-Wars-Fans. Ein echtes Schnäppchen kriegt ihr in der Kategorie der Duell-Lichtschwerter, die sich für echte Duelle eignen.

Die Zeit der großen Fan-Conventions im Sommer steht vor der Tür, was bedeutet: Star-Wars-Fans haben die Möglichkeit, gemeinsam echte Showkämpfe auszufechten. Doch dafür braucht es das passende Lichtschwert.



Wir haben euch in unserer ausführlichen Lichtschwert-Kaufberatung bereits diverse Modelle näher vorgestellt und erklärt, welche Lichtschwerter sich für welchen Gebrauchszweck am besten eignen. Normalerweise müsst ihr für eine brauchbare Duellklinge ziemlich tief in die Tasche greifen, aber bei Amazon gibt es momentan ein echtes Schnäppchen.

Super günstiges Lichtschwert für echte Kämpfe Deal Zum Deal

Der Online-Händler verkauft ein RGB-Lichtschwert für echte Duelle mit einer bruchfesten Klinge und realistischen Soundeffekten. Der Clou dabei: Dank einer Rabattaktion bekommt ihr das Lichtschwert aktuell deutlich unter 40 Euro.



So viel kostet das günstige Star Wars-Lichtschwert bei Amazon

Amazon verkauft das FX-Lichtschwert von Kotsy * mit RGB-Beleuchtung (7 Farben) und schwarzem Griff derzeit für 38,90 Euro. Dank einer Coupon-Aktion bekommt ihr das Modell noch einmal 10 Prozent günstiger.



Kotsy/Amazon Duell-Lichtschwert

Wie funktioniert der Rabatt? Die Aktion gilt bis zum 17. Juni 2023. Wenn ihr den Rabatt in Anspruch nehmen wollt, müsst ihr lediglich einen Haken beim Coupon-Kästchen unter der Preisangabe setzen. Ein weiterer Vorteil: Weil der Artikel direkt via Amazon Prime verschickt wird, müsst ihr nicht lange auf eine Lieferung warten.

Was bietet das Lichtschwert von Kotsy im Detail?

Trotz des niedrigen Preises müsst ihr bei dem Duell-Lichtschwert von Kotsy nicht auf Features verzichten: Das FX-Modell bietet einen Griff mit Aluminiumlegierung und eine abnehmbare Klinge aus bruchfestem Kunststoff.



7 veränderbare RGB-Farben und Soundeffekte

Material: Griff aus Metall (Aluminium), Klinge aus schlagfestem Kunststoff

Größe: 77cm



integrierter Lithium-Ionen-Akku (1.500mAh) mit 3 Stunden Laufzeit (aufladbar via USB-Port)



Wer möchte, kann außerdem zwei Kotsy-Lichtschwerter miteinander verbinden, um ein Doppel-Lichtschwert zu erschaffen. Die Nutzerwertungen für das Lichtschwert fallen übrigens durchweg positiv aus und die Käufer loben das gute Preis-Leistungsverhältnis.

Lichtschwert-Alternativen für noch schwerere Duelle bei Amazon

Atexbser Hartes Duell-Lichtschwert

Falls euch die Klinge des Kotsy-Lichtschwerts nicht lang und stabil genug sein sollte und ihr bereit seid, etwas mehr Geld zu investieren, legen wir euch alternativ folgende zwei Deals ans Herz:



Diese Schwerter haben wir bereits in anderen Artikeln empfohlen. Sie überzeugen mit technischen Features und hoher Stabilität. Damit solltet ihr perfekt für die nächste Star-Wars-Convention und euer nächstes Jedi- oder Sith-Gefecht gerüstet sein.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.