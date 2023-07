Bei Amazon könnt ihr DAS Auto aus dem Barbie-Film kaufen: Es ist ferngesteuert und fährt 8 km/h

Der Barbie-Film ist in aller Munde und hat jetzt schon Kult-Charakter. Eine der coolsten Requisiten aus dem Film, Barbies pinke Corvette Stingray, könnt ihr jetzt als ferngesteuertes RC-Car kaufen.

Greta Gerwigs filmische Neuinterpretation der ikonischen Spielzeugpuppe macht schon seit Wochen mit abgedrehten Trailern und knalligen Outfits von sich reden. In Deutschland startet Barbie am 20. Juli in den Kinos. Erste Kritiken überschlagen sich jetzt schon vor Lob, ihr könnt also gespannt sein. Wir zeigen euch, welche Barbie-Figuren aus dem Film ihr euch nach Hause holen könnt – und unser Highlight, Barbies lässiges rosa Cabriolet.



Hot Wheels Barbie Corvette bei Amazon Deal Zum Deal

Das ferngesteuerte Auto ist ein 1956 Corvette Stingray Cabriolet in knalligem Barbie-Pink. Das Hot Wheels-Auto erreicht bis zu 8 km/h. Auf den Sitzen haben zwei Barbiepuppen Platz und im Kofferraum lässt sich deren Gepäck verstauen. Neben der ferngesteuerten Version gibt es auch eine kleine Hot Wheels-Variante * bei Amazon.

Das sind die Barbies aus dem Film

Barbie im Vintage-Kleid *: Das Hauptoutfit aus dem Film besteht aus einem Vintage-Kleid in rosa-weißem Vichy-Muster, rosafarbenen High-Heels und einer Gänseblümchenkette.



Ken als Surfer *: Ryan Gosling ist als Ken, soviel darf verraten werden, absurd komisch und unterhaltsam. Die Ken-Puppe könnt ihr euch (oder euren Kindern natürlich) im Surferlook mit Surfbrett sichern und euch so um den Beach kümmern.

Barbie als Präsidentin *: In Barbieland sind alle wichtigen Ämter von einer Barbie besetzt und so ist auch die Präsidentin (Issa Rae) eine Barbie. Sie kommt im glitzernden Satinkleid und einer Präsidentinnen-Schärpe.

Barbie im Western-Outfit *: Ziemlich lässig ist dagegen die Western-Barbie mit Cowboyhut und -stiefel. Natürlich wurde auch hier nicht auf den typischen pinken Look verzichtet.

Eine der coolsten Requisiten ist neben Barbies Auto ihre Traumvilla. Bei Amazon bekommt ihr sie als riesiges Puppenhaus. Es handelt sich hierbei um ein "Konstruktionsspielzeug", was eine umständliche Formulierung für "Lego-Alternative" ist.



Barbie The Movie Mega Puppenhaus bei Amazon Deal Zum Deal

Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit dem Film, der sich sowohl für Barbie-Fans als auch für solche lohnt, die bisher nicht viel mit den Puppen anfangen konnten. Er bietet nämlich einen verrückten Mix aus Spaß und einer kräftigen Prise Gesellschaftskritik, der vor allem auch wegen seiner tollen Optik in Erinnerung bleiben wird.

