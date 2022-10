Bei Amazon könnt ihr gerade 3 der besten Filme des Jahres für nur 99 Cent streamen

Bei Amazon Prime Video könnt ihr aktuell wieder viele neue Filme für 99 Cent abstauben. Mit dabei sind drei richtig starke Vertreter aus dem aktuellen Kinojahr.

Falls ihr noch nicht wisst, was ihr am Wochenende schauen sollt, lohnt sich ein Blick in den Katalog von Amazon. Neben den üblichen Streaming-Veröffentlichungen, die im Rahmen des Prime-Abos von Tag zu Tag erscheinen, gibt es heute wieder eine 99-Cent-Aktion mit einigen spannenden Titeln. Wir haben ein paar Highlights herausgefiltert.

Alle Filme in der 99-Cent-Aktion bei Amazon Zum Deal Zu Amazon

99-Cent-Aktion bei Amazon: 3 der besten Filme 2022

Durch die 99-Cent-Aktion gibt es neue Filme schnell zum günstigen Preis. Dieses Mal befinden sich das Wikinger-Epos The Northman *, der Multiversums-Spaß Everything Everywhere All at Once * und der heraustragende Slasher X * im Angebot. Die drei Filme kamen in der ersten Jahreshälfte ins Kino und sind einen Blick wert.

The Northman wartet mit episch-düsteren Bildern auf, wie es sie im Blockbuster-Kino selten zu sehen gibt. Everything Everywhere All at Once hängt sogar Marvel ab, wenn es um die Kollision mehrerer Dimensionen geht. Und X erweist sich als moderner Genre-Beitrag, der seine Horrorvorbilder genauestens studiert hat.

The Northman - Trailer (Deutsch) HD

Der größte Blockbuster in der 99-Cent-Aktion ist der jüngste Teil der Matrix-Reihe, namentlich Matrix Resurrections. Im Dezember vergangenes Jahr eroberte der Sci-Fi-Kracher die große Leinwand. Jetzt könnt ihr die Rückkehr von Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss als Neo und Trinity für wenig Geld bei Amazon streamen.

Weitere Highlights sind:

Hier findet ihr alle weiteren Titel der 99-Cent-Aktion bei Amazon *, die ab sofort als Stream zur Verfügung stehen.

Wie funktioniert die 99-Cent-Aktion bei Amazon?

Ganz einfach: Wenn ihr ein Prime-Abo bei Amazon abgeschlossen habt, könnt ihr euch die Filme aus der Aktion für je 99 Cent leihen. Amazon zeigt euch den Preis automatisch an, wenn ihr eingeloggt seid. Danach habt ihr 30 Tage lang Zeit, um diese anzuschauen. Sobald ihr das erste Mal auf Play klickt, steht euch der jeweilige Film für 48 Stunden zu Verfügung. In diesen 48 Stunden könnt ihr den Film so oft schauen, wie ihr wollt.

