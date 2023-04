Bei Amazon Prime: Berüchtigte Fantasy-Katastrophe mit einem der schlimmsten Drehbuchsätze aller Zeiten

Bei Amazon Prime können Fantasy-Fans eine Videospiel-Adaption ansehen, die im Kino schrecklich floppte. Nicht zuletzt wegen einem katastrophalen Drehbuch.

Schon vor knapp 30 Jahren versuchte sich Hollywood an Videospiel-Adaptionen. Was beim Martial-Arts-Kracher Mortal Kombat noch sehr einträglich war, scheiterte bereits beim Sequel Mortal Kombat 2 von 1997. Unter anderem wegen eines hölzernen Drehbuchs. Es enthält einen Satz, der sich für immer ins kulturelle Gedächtnis eingebrannt hat. Den Fantasy-Flop gibt es bei Amazon Prime zu sehen.

Bei Amazon Prime: Fantasy-Flop Mortal Kombat 2 beginnt mit absurd komischem Satz

Das Sequel setzt direkt zum Ende des Vorgängers ein. Obwohl sie gewonnen haben, müssen sich die besten Kämpfer:innen der Erde den außerirdischen Kräften von Outworld erneut zum Schlagabtausch stellen. Unter den neuen Gegnern entdeckt Kriegerin Kitana (Talisa Soto) auch ihre totgeglaubte Mutter Sindel (Musetta Vander). Es kommt zu folgendem Gespräch:

Kitana: Mutter, du lebst ja!

Sindel: Ein Jammer, dass DU sterben wirst!

Eine derart skurril zugespitzte Punchline auf einen Moment emotionalen Schocks folgen zu lassen, sorgt seit Veröffentlichung des Films unter den Fans für Lacher. Kein Wunder vielleicht, dass die Szene seit 26 Jahren in diversen "Die schlimmsten Drehbuchsätze aller Zeiten"-Listen auftaucht. Hier könnt ihr sie auf Englisch anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie Metacritic zeigt, fand der Film wenig kritischen Zuspruch und floppte an den Kinokassen (via The Numbers ). Nichtsdestotrotz hat sich über die Jahre eine treue Fan-Gemeinde für Mortal Kombat 2 etabliert. Seine unfreiwillig komischen Dialoge sind sicherlich Teil der Faszination.

Mehr:

Mortal Kombat 2 bei Amazon Prime streamen *

Fantasy-Flop mit Brendan Fraser hat eine geplante Trilogie zerstört

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.