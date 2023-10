Bei Amazon Prime: Einer der besten Western aller Zeiten, für den ein Super-Star einen Autounfall vortäuschte, um mitspielen zu können

Eines der größten Western-Meisterwerke überhaupt gibt es bei Amazon Prime zu streamen. Um besetzt zu werden, täuschte Hollywood-Star Steve McQueen einen gefährlichen Unfall vor.

Nur wenige Filme sind so ikonisch, dass sie zum Symbol eines ganzen Genres werden. Die glorreichen Sieben von 1960 gehört dazu. Das Meisterwerk über eine Gruppe Revolverhelden, die ein Dorf vor Banditen schützen, gilt seit 63 Jahren als einer der besten Western aller Zeiten. Das Potenzial des Films war offenbar schon vor dem Dreh absehbar: Der spätere Super-Star Steve McQueen (Bullitt) fingierte einen Unfall, um besetzt zu werden. Bei Amazon Prime gibt es den Meilenstein zu streamen.

Bei Amazon Prime: Western-Meisterwerk, für das Steve McQueen sein Auto zerstörte

Die glorreichen Sieben ist ein Remake des Samurai-Epos Die sieben Samurai. In der Adaption rekrutiert Revolverheld Adams (Yul Brynner) eine Gruppe von Draufgängern, um ein mexikanisches Dorf vor dem Desperado Calvera (Eli Wallach) zu schützen. Von gewaltbereiten Männern wie Bernardo (Charles Bronson) und Vin (McQueen) lernen die Bewohner das Schießen und bereiten sich auf den nächsten Überfall vor.

United Artists Steve McQueen in Die glorreichen Sieben

Regisseur John Sturges (Gesprengte Ketten) hatte McQueen schon früh für eine Rolle im Auge, der Schauspieler war aber bereits für die TV-Serie Josh - Der Kopfgeldjäger verpflichtet. Kurzerhand fingierte er einen Autounfall und fuhr seinen Wagen gegen ein Bankgebäude, wie Express aus Marshall Terrills Biografie Steve McQueen: In His Own Words entnimmt. Daraufhin ließ er sich eine Weile mit Halskrause in der Stadt sehen, bis ihn die misstrauischen Serienproduzenten aus seinem Vertrag entlassen mussten.

Der waghalsige Stunt, den er laut Bericht sogar mit seiner Frau auf dem Beifahrersitz durchführte, brachte ihm den erhofften Durchbruch. Die glorreichen Sieben wurde als Meilenstein des Genres gefeiert und McQueen stieg ab Mitte der 60er Jahre zu einem der größten Filmstars des Planeten auf.

Podcast: Die 5 spannendsten Filme im Oktober bei Netflix, Amazon und Co.

Noch keine Idee, welchen Film ihr heute Abend schauen sollt? Wir stellen euch die vielversprechendsten Streaming-Filme im Oktober vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob bei Netflix, Amazon, Paramount+ oder Disney+: Die Eigenproduktionen der Streaming-Filme lassen sich diesen Monat sehen. Im Horror-Herbst ist viel gruselige Unterhaltung dabei, aber auch etwas Sci-Fi und ein hochgelobter Thriller.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.