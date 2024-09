Bei Amazon Prime: Fesselnde Murder Mystery-Serie belebt eines der besten TV-Genres mit genialem Twist neu

Bei Amazon Prime könnt ihr alle 10 Episoden eines genialen Mystery-Krimis bingen. Poker Face gibt der herkömmlichen Serien-Mordermittlung einen fantastischen Twist.

Rian Johnsons Serie Poker Face auf Amazon Prime schickt Natasha Lyonne als den menschlichen Lügendetektor Charlie Cale auf einen abenteuerlichen Road-Trip durch die USA. Dabei verbindet die Serie spannende Murder Mystery mit schwarzem Humor und bringt frischen Wind in dieses klassische Krimi-Genre.

Die 1. Staffel von Poker Face war in Deutschland lange Zeit exklusiv bei WOW zu streamen. Jetzt kommen auch alle Amazon Prime-Abonent:innen in den Genuss.

Darum geht’s in Poker Face bei Amazon Prime und WOW

Die schlagfertige Charlie Cale (Orange is the New Black-Star Natasha Lyonne) verfügt über eine besondere Gabe: Sie weiß instinktiv, wenn ihre Mitmenschen sie belügen. Immer, wenn jemand eine Unwahrheit ausspricht, rutscht ihr ein "Bullshit!" raus. Verfolgt von ihrem einstigen Boss befindet sich Charlie auf der Flucht durch die Vereinigten Staaten und stolpert jede Folge in einen bizarren Mordfall.

Dabei ist das Publikum Charlie meist einen Schritt voraus. Denn ganz im Stil des Krimi-Klassikers Columbo wird der Mord und eine Auswahl an möglichen Mörder:innen zu Beginn jeder Folge direkt vorgestellt.

Rian Johnson erfindet das Murder Mystery-Genre als Road Trip neu

Der Trick von Poker Face besteht darin, altbekannte Elemente verblüffend neu zusammenzuwürfeln. Das Herz der Serie verkörpert Natasha Lyonne als liebenswert rotzige Charlie, die das Publikum auf ihrer Flucht quer durch die USA emotional problemlos abholt.

Der hohe Spannungsfaktor der Serie ergibt sich daraus, gebannt mitzufiebern, ob es Charlie rechtzeitig gelingt, bei ihrem jeweiligen Zwischenstopp die notwendigen Puzzleteile zusammenzusetzen. Beispielsweise, wenn sie wegen eines Schneesturms in einem abgelegenen Berg-Motel festsitzt und feststellen muss, dass ihr vermeintlich hilfsbereiter Gastgeber düstere Pläne verfolgt.



Es funktioniert hervorragend, dass das klassische Road-Trip-Szenario auf das ebenso klassische Fall-der-Woche-Prinzip trifft. Jede Folge gibt es neue Fälle, die in einer komplett anderen Location spielen. Mit Lyonnes Bullshit-Detektor kombiniert eine erstaunlich frische, spannende Krimi-Serie ergibt. Rian Johnson mischt das Murder Mystery-Genre mit Location-Wechseln und einer Hobby-Detektivin wider Willen.

Wie auch Charlie startet das Publikum mit jeder Episode in ein neues Setting. Ob herumreisende Metal-Band, exzentrische Theater-Stars oder Gefängnisinsassen auf Bewährung – die Serie bietet ständig wechselnde Einblicke in einen Teil der US-amerikanischen Gesellschaft.

Ursprünglich für den Streaming-Anbieter Peacock kreiert, feierte Poker Face am 26. Januar 2023 seine US-Premiere. Die 1. Staffel mit insgesamt zehn Folgen ist in Deutschland im Abo von Amazon Prime und WOW erhalten.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.