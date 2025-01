Bei Amazon Prime gibt es den perfekten 3-stündigen Film-Marathon für die ganze Familie (ab 0 Jahren!)

Bei Amazon Prime streamen drei großartige Animationsfilme, die sowohl Kleinkinder als auch ihre Eltern begeistern sollten. Freut euch auf einen Familienfilm-Marathon der Extraklasse.

Sich auf einen Film zu einigen, ist für eine mehrköpfige Familie manchmal gar nicht so einfach. Bei Amazon Prime haben wir allerdings gleich zwei Stück im Doppelpack für euch, die schon fast als Klassiker der Familienfilm-Unterhaltung gelten. Manch subtile Töne werden nur die Erwachsenen verstehen, aber Spaß daran haben alle Altersklassen. Beide Filme haben eine Altersfreigabe ab 0 Jahren.

Madagascar bei Amazon Prime: Ein moderner Familienfilm-Klassiker

Darum geht's: Ein Löwe, ein Zebra, eine Giraffe und ein Nilpferd brechen in Madagascar von 2005 aus dem New Yorker Zoo aus, um in Freiheit zu leben. Doch ohne die Hilfe der kleinen Profis, den Pinguinen, kommen sie nicht weit. Genauso cool und tollpatschig wie die Pinguine sind nur die Lemuren mit ihrem König Julien. Sie sind wahre Partytiere im Dschungel und ein absolutes Highlight des Films. Auf diese Eigenheiten und die Gefahren der Wildnis sind unsere Zoo-Tiere allerdings nicht eingestellt und müssen schauen, wie sie außerhalb ihrer geregelten Zoo-Zeiten zurecht kommen.

Seht den Trailer zu Madagascar:

Madagascar - Trailer (Deutsch)

Madagascar hat in den letzten 19 Jahren ein großes Franchise nach sich gezogen, mit zahlreichen Fortsetzungen und Spin-offs sowie der ziemlich witzigen Animations-Serie Die Pinguine aus Madagascar, die es ebenfalls bei Amazon Prime in der Flatrate gibt. Der erste Film der Reihe ist bereits fast zwei Jahrzehnte alt, lohnt sich aber auch heute noch.

Ich, einfach unverbesserlich bei Amazon Prime: Startpunkt der Minions

Darum geht's: Der Superschurke Gru will einen bitterbösen Plan umsetzen: Er will den Mond stehlen. Doch als er die drei Waisenmädchen Margo, Edith und Agnes adoptiert, verändert sich sein Leben. Der anfangs egoistische Gru bekommt einen Sinn für Familie und Vaterschaft. Doch er bleibt nicht der einzige Superschurke und so muss er sich mithilfe seiner Minions schon bald gegen den Widersacher Vector wehren, der es ebenfalls auf den Mond abgesehen hat.

Seht den Trailer zu Ich - Einfach unverbesserlich:

Ich - Einfach unverbesserlich - Trailer 1 (Deutsch)

Kaum ein Animationsfilm hat dieses Jahrhundert geschafft, was Ich - Einfach unverbesserlich seit seinem Start 2010 schaffte. Nicht nur Merchandise-Produkte, sondern auch Memes und Videospiele sind in kürzester Zeit erschienen. Und überall sind die Minions, die sogar auch ihre eigene Spin-off-Filmreihe bekamen. Die kleinen gelben Helferlein sind aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken.

In Kombination dauern die beiden Familienfilme genau 3 Stunden und 1 Minute. Ihr werdet mit der abendfüllenden Kombi nicht nur euch, sondern auch eure Kinder glücklich machen. Ebenfalls bei Amazon Prime streamt der zweite und dritte Teil von Ich - Einfach unverbesserlich sowie der Minions-Ableger. Vielleicht soll der Streaming-Abend ja noch etwas länger gehen.