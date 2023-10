Bei Amazon: Ridley Scotts neuer 250-Minuten-Kriegsfilm muss sich an einem vergessenen Epos messen, das mit 15.000 Statisten (!) bei einer Schlacht einen Rekord aufstellte

Bei Amazon gibt es den Kriegsfilm mit den wohl größten Schlachtszenen aller Zeiten zu sehen, die keine visuellen Effekte nutzte. 15.000 Statisten wurden dabei als Soldaten verwendet.

Wer Film-Schlachten mag, wird sich gleich an mehreren Stellen der Herr der Ringe-Trilogie pudelwohl fühlen. Die gewaltigen Armeen der Fantasy-Trilogie konnten allerdings nur dank viel CGI entstehen. Etwa 30 Jahre zuvor stellte der heute fast vergessene Historienfilm Waterloo dasselbe ohne Effekte an: 15.000 Statisten standen sich hier in den Schlachtenszenen gegenüber. Das ist die Hürde, die Ridley Scotts Spektakel Napoleon bald überwinden muss.

Bei Amazon: Selbst Ridley Scott wird den Waterloo-Bombast niemals nachmachen

Waterloo erschien im Jahr 1970 und dreht sich, wie der Name schon andeutet, um Napoleon Bonapartes (Rod Steigers) Schlacht bei Waterloo. Der italienisch-sowjetische Film beleuchtet darüber hinaus die Ereignisse, die zwischen der Schlacht von Leipzig und Napoleons Verbannung zu seiner erneuten Niederlage führten.

Columbia Pictures Waterloo

Wie Collider schreibt, hat Waterloo mit seiner Anzahl an kostümierten Statisten einen Rekord aufgestellt. Neben der enormen Masse an Darstellern wurden für die Produktion außerdem 17.000 echte Sowjet-Soldaten abkommandiert, die sich um den Aufbau der epischen Sets kümmerten.

Leider verwandelte sich der gigantische Aufwand an den Kinokassen in eine Katastrophe. VICE zufolge ließ der Misserfolg sogar den geplanten Napoleon-Film von Meisterregisseur Stanley Kubrick scheitern.

