Mit 6 Schlachten: Die 250-minütige Fassung von Ridley Scotts Kriegsfilm-Epos soll tatsächlich als Stream veröffentlicht werden

Ridley Scotts Napoleon-Film wird so lang wie eine Netflix-Serie. Der Filmemacher bestätigte die enorme Länge. Was hat er mit der Laufzeit vor?

Die alte Garde der Regisseure hat in Hollywood so viele Freiheiten wie schon lange nicht mehr – zumindest, wenn es um die Laufzeit ihrer Werke geht. Martin Scorseses Killers of the Flower Moon wird 206 Minuten lang. Ridley Scott (Gladiator) zieht nach: Sein Schlachtenfilm Napoleon soll ebenfalls eine biblische Länge erhalten.

Es existieren 2 Fassungen von Ridley Scotts Napoleon

In Napoleon will der legendäre Stratege und Herrscher Napoleon Bonaparte (Joaquin Phoenix) französischer Kaiser werden. Sein Aufstieg passiert rasant. Zugleich nimmt in seinem Leben die Liebe zu Joséphine (Vanessa Kirby) eine entscheidende Rolle ein.

Sony/Apple Napoleon

Um diese umfassende Lebensgeschichte zu erzählen und ganze sechs Schlachten zu zeigen, braucht Scott vor allem eines: Zeit. Und die kriegt er, wie er Total Film bestätigte. Schon länger gab es Gerüchte um die enorme Laufzeit des Director's Cuts: Von 270 Minuten hat Scott seinen Film nun auf 250 runtergestutzt, sagt er. Dabei soll es auch bleiben.



Wir zeigen zuerst die Kinofassung, und dann ist der optimale Fall, wenn [der Director's Cut] mit 4 Stunden und 10 Minuten als Stream veröffentlicht wird. [...]

Die Kinofassung von Napoleon ist übrigens auch schon lang: 160 Minuten.

Mehr zu Napoleon:

Wann kommt Napoleon in die Kinos und wo wird der Director's Cut veröffentlicht?

Napoleon ist eine Co-Produktion zwischen Sony und dem Streaming-Dienst Apple TV+, deshalb erhält der Film zunächst einen regulären Kinostart: am 23. November 2023. Die längere Streaming-Fassung wird dann vermutlich exklusiv bei Apple TV+ laufen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.