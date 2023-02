Bei Amazon sichern: Marvel-Filme erscheinen in neuer Edition als Spezial-Steelbook und schöner kriegt ihr sie kaum ins Regal

Die bei Fans beliebten Mondo Steelbooks der Marvel-Filme erhalten im März Zuwachs mit neuen Editionen von Captain America 3, Thor 3 und mehr.

Die Mondo X Steelbook Editions der Marvel-Filme zeichnen sich durch ihre hochwertige Verpackung mit einem ganz besonderen und künstlerischen Cover- sowie Disc-Design der Sammlermarke Mondo aus. Zudem ist die Auflage stets limitiert. Dementsprechend sind sie bei Fans und Sammlern gleichermaßen beliebt und machen im heimischen Regal ordentlich was her.

Mondo-Edition Captain America: Civil War Amazon

Wie auch bei anderen 4K-Veröffentlichungen kommt hinzu, dass Editionen sowohl die 4K-Blu-ray mit UHD-Auflösung als auch die normale Blu-Ray in Full HD bieten, wodurch Heimkino-Freunde mit entsprechendem Equipment in jedem Fall auf ihre Kosten kommen. Es sind bereits verschiedene Vertreter des MCU in Form dieser Spezial-Steelbooks erschienen, darunter etwa Thor 1, Captain America 1 oder Guardians of the Galaxy. Nun können Fans ihre Sammlung erweitern.



Thor 3 und Civil War: Das sind die neuen Spezial-Steelbooks



Am 2. März 2023 erscheinen parallel zur regulären Blu-ray-Veröffentlichung von Black Pantha: Wakanda Forever gleich vier neue Mondo-Editionen anderer MCU-Titel, die die besondere Steelbook-Reihe erweitern: Mit dabei sind Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel, Captain America: Civil War und Thor: Tag der Entscheidung, die sich bereits beispielsweise bei Amazon vorbestellen lassen *. Wie üblich gibt es dabei eine Vorbesteller-Preisgarantie, mit der man bei Änderungen vom günstigsten Preis zwischen Bestellung und Erstauslieferungsdatum profitiert.



Disney Disney Disney Disney Neue Marvel-Filme bald als Spezial-Steelbook

Bisherige Filme in der Mondo-Edition gibt es unterdessen auch schon ein paar Euro günstiger auf der Übersichtsseite bei Amazon *. Wer derweil keinen Wert auf die besondere Umverpackung für die Filme legt und zusätzlich etwas sparen will, findet auf den jeweiligen Artikelseiten auch noch günstigere 4K- und Blu-ray-Versionen mit den Standardhüllen ohne Steelbooks.



Marvel Mondo-Steelbooks bei Amazon Deal Jetzt zum Angebot

Unterdessen lässt sich derzeit auch mit zwei weiteren aktuellen Angeboten zum vergünstigten Preis das heimische Film- und Fernseherlebnis verbessern: In dieser Woche gibt es nämlich einen starken LG OLED-TV mit Top-Wertung zum neuen Tiefstpreis im Angebot, während außerdem auch eine gut bewertete Einstiegs-Soundbar von Bose aktuell besonders günstig zu haben ist.



