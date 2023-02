Bei Amazon schon ausverkauft: LG OLED-TV mit Top-Wertung zum Tiefstpreis im Angebot bei MediaMarkt & Saturn

Mit dem LG OLED55C22LB gibt es aktuell einen sehr gut bewerteten Fernseher so günstig wie noch nie. Ihr habt obendrein die Möglichkeit auf einen 100-Euro-Coupon.

Sowohl bei Mediamarkt * als auch Saturn * gibt es diese Woche einen starken OLED-Fernseher von LG im Angebot. Statt 2.249 Euro UVP zahlt ihr nur 1.099 Euro – ein Tiefstpreis. In diesem Artikel beschreiben wir den Fernseher genauer und erklären die Einzelheiten des Angebots, von dem er ihr stark profitieren könnt.

Neuer Tiefstpreis für LG OLED-TV: Wir erklären das Angebot

Laut Preisvergleichsseiten handelt es sich bei dem Angebot um den neuen Tiefstpreis für das Modell, andere Händler bieten es erst ab 1.175,95 Euro mit Versand an. Zwar gab es auch bei Amazon den vergünstigten Preis *, jedoch ist der Fernseher hier derzeit ausverkauft.



Aufgepasst: Bei MediaMarkt kommen noch 29,99 Euro Versandkosten hinzu, während Saturn versandkostenfrei verschickt.



Bei Mediamarkt und Saturn gibt es für registrierte myMediaMarkt- und Saturn-Card-Kund:innen einen Coupon über 100 Euro und 10-fach Vorteilspunkte dazu. Es handelt sich abseits dessen beim OLED55C22LB um den derzeit günstigsten OLED-TV von LG dieser Größe mit verbessertem Evo-Panel aus der 2022er-Generation.

Das bietet der OLED-TV von LG

Auf 55 Zoll (ca. 140 cm) Bildschirmdiagonale verfügt der LG OLED55C22LB über 4K/UHD-Auflösung, wobei die OLED-Technologie gegenüber herkömmlichen LCDs wie üblich für überlegene Farben, Kontraste und Schwarzwerte sorgt. LGs verwendete Evo-Technik bietet dabei noch mehr Leuchtkraft als bei älteren Modellen.

Ebenfalls sehr zum Vorteil gereicht dem Modell neben relativ breiter HDR-Unterstützung, dass nativ 100/​120 Hz für flüssige Bewegungen dargestellt werden können. Für die Audioausgabe sorgen derweil drei Lautsprecher mit insgesamt 40 Watt, wobei der Fernseher auch mit Formaten wie Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos umgehen kann.

Mit an Bord sind auch eine Vielzahl an Smart-TV-Features, wie die gängigsten Streaming-Dienste in Form von Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+, die per App-Store von WebOS erweitert werden können. Zudem gibt es beispielsweise auch Sprachsteuerung per Amazon Alexa oder Google Assisstant, Gestensteuerung per Fernbedienung und eine USB-Aufnahmefunktion.

Auch Spieler und Spielerinnen kommen auf ihre Kosten und können unter anderem auf ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate) sowie AMD FreeSync und Nvidia G-Sync zurückgreifen. Dabei werden dank viermal HDMI 2.1 auch die hohen Bildraten von PlayStation 5 und Xbox Series X wiedergegeben werden können.

Der LG OLED-TV ist stark in Test und Bewertungen

Die Webseite Techadvisor.com hat für die C2-Modellreihe im Test 4,5 von 5 Sternen vergeben und Filmfreunden ans Herz gelegt. Gelobt wurden die helle Performance des Evo-Panels, der leistungsstarke Prozessor und die unterschiedlichen VRR-Varianten sowie umfassende Streaming-Apps. Derweil gefielen einige Bildvoreinstellungen nicht, ebenso wie das Fehlen von HDR10+ und die Preise bei größeren Bildschirmdiagonalen.

Ähnlich sieht es bei den Bewertungen auf Mediamarkt * und auf Saturn * aus: Dort gibt es durchschnittlich mindestens 4,7 von 5 Sternen in den Shops. Auch gibt es fast durchweg Lob für das Modell hinsichtlich der hervorragenden Bildqualität und Ausstattung. Moniert wird derweil lediglich vereinzelt das Fehlen eines Klinkenanschlusses für aktive Lautsprecher und Kopfhörer sowie in einem Fall vertikales Banding.

