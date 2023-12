Bei Amazon startet in 4 Tagen die nächste große deutsche Fantasy-Trilogie – und der Trailer macht Lust auf die Traumwelten der Bestseller-Reihe Silber

Amazon Prime spendiert uns diese Woche den Auftakt einer neuen Fantasy-Filmreihe. Die Verfilmung einer Bestseller-Trilogie Silber aus Deutschland entführt in düstere Traumwelten.

Bei Amazon Prime steht die nächste große Fantasy-Verfilmung in den Startlöchern: Am 8. Dezember 2023 kommt Silber und das Buch der Träume und verfilmt den Auftakt einer beliebten Fantasy-Trilogie aus Deutschland.

Der deutsche Fantasy-Film Silber und das Buch der Träume spielt in London, wo Liv (Jana McKinnon) nach viele rastlosen Umzugs-Jahren endlich zur Ruhe kommen will. Dort trifft sie allerdings den geheimnisvollen Henry (Rhys Mannion), der mit seinen Freuden auf dem Friedhof seltsame Rituale abhält. Durch ihn lernt Liv das luzide Träumen kennen: Als Traumreisende können sie in abenteuerliche Welten reisen. Doch die Erfüllung jedes Traums hat einen Preis, zumal die faszinierenden Ausflüge schnell in Albträume abgleiten können.

Seht hier Amazons Fantasy-Trailer zu Silber und das Buch der Träume

Silber und das Buch der Träume - Trailer (Deutsch) HD



Silber und das Buch der Träume von Regisseurin Helena Hufnagel basiert auf dem gleichnamigen ersten Band der Buch-Trilogie namens Silber * von Kerstin Gier. Die Fantasy-Romane erfreuen sich in Deutschland bei Jugendlichen großer Beliebtheit und Teil 2 und 3 schafften es sogar beide auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste .

Der Name der Fantasy-Autorin dürfte darüber hinaus vielen bereits bekannt vorkommen. Kerstin Gier schrieb auch die Vorlagen zur Edelstein-Trilogie, die mit Rubinrot, Saphirblau und Smaragdgrün fürs Kino adaptiert wurden. Silber ist nun die nächste Fantasy-Trilogie aus ihrer Feder, die von Amazon Prime verfilmt wird.

