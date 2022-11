Bei Amazon: Staubsaugerroboter von Shark 66 Prozent (!) günstiger mit Black Friday-Rabatt

Amazon bietet beim Black Friday unter anderem Saugroboter günstiger an, darunter ein echtes Schnäppchen von Shark. Wir stellen euch die Deals näher vor.

Es ist so weit: Heute, am 25. November 2022 hat die Rabattschlacht zum Black Friday ihren Höhepunkt erreicht und die Händler überbieten einander mit Angeboten. Neben Fernsehern, Soundbars und anderer Entertainment-Hardware gibt es bei Amazon auch diverse Haushaltshelfer zu besonders günstigen Preisen.

Shark-Saugroboter zum Schnäppchenpreis Black Friday Deal Zu Amazon

Der Online-Händler verkauft heute noch verschiedene Staubsaugerroboter, darunter ein Top-Modell der Marke Shark. Wir stellen euch die besten Deals näher vor und verraten euch, was ihr für euer Geld erwarten könnt.

Shark-Saugroboter zum Black Friday fast 300 Euro günstiger

Staubsauger-Roboter erleichtern euch die Arbeit im Haushalt enorm: Einmal eingerichtet übernehmen sie selbstständig die Bodenreinigung der ihnen zugewiesenen Räume. Die integrierte KI erstellt eine Karte der Umgebung und erkennt Hindernisse automatisch, sodass ihr euch um nichts weiter kümmern müsst, sondern dem Roboter die Arbeit überlassen könnt.



© Shark Shark-Saugroboter

Amazon bietet den Shark AI Saugroboter derzeit zum Preis von 155 Euro an *. Damit könnt ihr dieses Modell beim Black Friday gegenüber der UVP um fast 300 Euro günstiger erwerben. Der Shark besitzt folgende Features:

Drei-Bürsten-System für alle Bodenarten

spezielle selbstreinigende Bürstenrolle für Tierhaare

Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Google Assistant

Akkulaufzeit: 90 Minuten



Sollte euch der Shark AI Saugroboter nicht zusagen, ihr aber trotzdem auf der Suche nach einem solchen Haushaltshelfer sein, dann schaut euch am besten folgende alternative Deals an:

Übrigens: Die Cyber Week läuft seit dem 21. November 2022 und endet mit dem Cyber Monday am 28. November 2022. Der Black Friday bei Amazon endet jedoch schon heute um Mitternacht. Die hier gelisteten Angebote gelten aber ab sofort. Was ihr bei den Rabattaktionen beachten solltet, erklären wir euch in unseren Tipps und Tricks zum Black Friday.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.