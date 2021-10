Bei Disney+: Einer der größten Sci-Fi-Hoffnungen der letzten 10 Jahre ist schon wieder abgesetzt

Erst vor einem Monat ist bei Disney+ die Sci-Fi-Serie Y: The Last Man gestartet, die rund 15 Jahre in Planung war. Jetzt ist das Projekt nach nur einer Staffel abgesetzt worden.

Mit Y: The Last Man ist im Star-Bereich von Disney+ erst vor einigen Wochen die neue Sci-Fi-Serie des US-Senders FX gestartet, die rund 15 Jahre lang in der Produktionshölle schmorte. In Deutschland ist die Serie bei Disney+ im Abo* zu sehen, wo es bislang 6 Folgen zum Streamen gibt. Wer jetzt schon zu den Fans von Y: The Last Man gehört, muss jetzt aber stark sein. Die Serie wurde vom Sender nach nur einer Staffel abgesetzt. Sci-Fi-Hoffnung Y: The Last Man bekommt keine 2. Staffel Wie Variety berichtet, hat der Sender FX Y: The Last Man nicht für eine 2. Staffel verlängert. Die Nachricht kommt Wochen vor dem Finale der 1. Staffel und begräbt eine der größten Sci-Fi-Hoffnungen der letzten 10 Jahre direkt wieder. Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Y: The Last Man: Y The Last Man - S01 Trailer (Deutsch) HD Nach der Verkündung der Absetzung hat sich die Showrunnerin Eliza Clark direkt zu Wort gemeldet und ein Statement zu der Entwicklung veröffentlicht: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Wir haben erfahren, dass wir mit FX auf Hulu für Staffel 2 von Y: The Last Man nicht weitermachen werden. Wir hatten ein diverses Team brillanter Künstler:innen, angeführt von Frauen in fast jeder Ecke unserer Produktion… Es ist die kollaborativste, kreativste und schönste Sache, an der ich je teilgenommen habe. Wir wollen nicht, dass es endet. In der Handlung der Sci-Fi-Serie muss Hauptfigur Yorick Brown (Ben Schnetzer) in einer dystopischen Welt herausfinden, wieso er nach einem Vorfall noch lebt, der alle männlichen Säugetiere mit dem Y-Chromosom ausgelöscht hat. Bereits 2007 gab es erstmals Pläne, die von 2002 bis 2008 veröffentlichte Comic-Reihe als Film umzusetzen. Jahrelang erlitt das Projekt aber immer wieder Rückschläge und es hat bis 2015 gedauert, bevor der Sender FX die Adaption von Y: The Last Man als Serie ankündigte. Mehr dazu lesen: Bei Star auf Disney+ startet eine heißerwartete Sci-Fi-Serie, die schon 10 Jahre auf sich warten ließ

Die 1. Staffel von Y: The Last Man umfasst insgesamt 10 Episoden. 6 Folgen davon sind bisher bei Disney+ verfügbar, der Rest folgt im Wochentakt.

