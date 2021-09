Bei Star auf Disney+ startet eine heißerwartete Sci-Fi-Serie, die schon 10 Jahre auf sich warten ließ

Im Star-Bereich von Disney+ könnt ihr spannende neue Serien entdecken. Bald startet zum Beispiel eine aufregende Sci-Fi-Geschichte, die viele Jahre in Planung war.

Unter Star auf Disney+ gab es für Abonnent:innen des Streaming-Services dieses Jahr eine neue Themenwelt, die auf einen Schlag über 330 neue Filme und Serien brachte. Seitdem wird das Star-Angebot auf Disney+ ständig erweitert und bringt euch zusätzlich viele spannende Titel abseits von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic.

Zwei neue Serien-Highlights bei Star auf Disney+ sind Only Murders in the Building und Y: The Last Man. In der ersten Serie werden Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez zu True Crime-Podcaster:innen, die einen angeblichen Mord aufklären wollen. Mit viel Humor und tollen Figuren bringt Only Murders in the Building frischen Wind ins Krimi-Genre.

Mindestens genauso aufregend wie Only Murders in the Building ist Y: The Last Man. Die Sci-Fi-Serie, die am 22. September bei Star auf Disney+ startet, hat über 10 Jahre auf sich warten lassen. Sie basiert auf einer epischen Comic-Reihe, in der die Existenz der Menschheit in einer düsteren Zukunft bedroht ist.

Darum geht es in Y: The Last Man bei Star auf Disney+

In der Sci-Fi-Serie lebt Hauptfigur Yorick Brown (Ben Schnetzer) in einer dystopischen Welt, denn eines Tages wurden alle männlichen Säugetiere mit dem Y-Chromosom ausgelöscht. Der Grund dafür ist unbekannt. Nur Yorick und sein kleines Kapuzineräffchen Ampersand konnten überleben.

Schaut hier einen Trailer zu Y: The Last Man!

Y The Last Man - S01 Trailer (Deutsch) HD

Mit der Agentin 355, die ihn sicher eskortieren soll, will Yorick mithilfe einer Genetikerin herausfinden, wieso er der einzige lebende Mann auf der Erde ist und ob es ein Gegenmittel geben kann. Dabei droht ihm natürlich Gefahr durch andere Parteien, die ebenfalls großes Interesse an ihm haben.

Endlich bei Star auf Disney+: Y: The Last Man hat eine lange Produktionsgeschichte

Von 2002 bis 2008 wurde Y: The Last Man von DC Comics in 60 Ausgaben veröffentlicht. Bereits 2007 gab es erstmals Pläne für einen Kinofilm zu der Sci-Fi-Reihe, bei dem D.J. Caruso (Disturbia, Smallville) Regie führen sollte. Aus seinen Plänen, die unter anderem eine Film-Trilogie umfassten, wurde aber lange Zeit nichts.



Erst im Januar 2013 kam wieder Leben in das Projekt, als 10 Cloverfield Lane-Macher Dan Trachtenberg als neuer Regisseur für einen Y: The Last Man-Film enthüllt wurde. Im September 2013 verkündete dieser dann aber auf Twitter, dass der Film nicht mehr kommt und die Rechte stattdessen an Comic-Schöpfer Brian K. Vaughan zurückgegangen sind.

Anscheinend passt die umfangreiche Vorlage nicht in einen oder mehrere Filme, denn 2015 kündigte der amerikanische TV-Sender FX schließlich die Entwicklung einer Y: The Last Man-Serie an. Das geplante Projekt zog sich wieder über mehrere Jahre, mit wechselnden Beteiligten vor und hinter der Kamera.

Mit Hauptdarsteller Ben Schnetzer, der im Februar 2020 gecastet wurde, ging Y: The Last Man dann endlich mit Eliza Clark als neuer Showrunnerin in Produktion. Ab dem 22. September könnt ihr euch bei Star auf Disney+ dann selbst von der epischen Sci-Fi-Serie überzeugen, die an Filme wie 12 Monkeys erinnert und 10 Folgen umfassen wird.

Habt ihr Lust auf Y: The Last Man?