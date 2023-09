Bei Netflix: Die meisten Jason Statham-Fans wissen nicht, dass er sich in einem Action-Meisterwerk versteckt und nochmal seine wichtigste Rolle spielt

In einem Action-Meisterwerk spielt Jason Statham gleich am Anfang die wichtigste Figur seiner Karriere. Den Film könnt ihr gerade noch bei Netflix streamen, aber er ist nur noch wenige Tage verfügbar.

Mit seiner Kult-Rolle als Frank Martin in The Transporter gelang Jason Statham Anfang der 2000er sein endgültiger Durchbruch als Action-Star. Der Film führte zu zwei Fortsetzungen mit dem Star, doch die wenigsten Statham-Fans dürften wissen, dass er den Charakter ganz kurz noch in einem anderen Film spielte. Das Thriller-Meisterwerk könnt ihr gerade im Netflix-Abo streamen, wenn ihr euch beeilt.

Das passiert in der kurzen Jason Statham-Szene in dem Action-Meisterwerk

Bei dem Film handelt es sich um Michael Manns Collateral. In der Story des Action-Krachers spielt Tom Cruise den Auftragskiller Vincent, der Jamie Foxx in der Rolle des Taxifahrers Max dazu zwingt, ihn eine Nacht lang zu verschiedenen Zielpersonen zu eskortieren, die ausgeschaltet werden sollen.

Wenn ihr Collateral startet, seht ihr Jason Stathams Cameo-Auftritt direkt am Anfang nach nicht mal einer Minute. Der Action-Star taucht in der Menge am Flughafen von Los Angeles auf, wo Cruises Killer gerade angekommen ist.

Beide Männer scheinen sich versehentlich anzurempeln, doch das ganze ist nur eine getarnte Aktion, damit Stathams Charakter Vincent unauffällig eine Aktentasche übergeben kann. Darin befinden sich die Ziele des Auftragskillers. Nach höchstens 30 Sekunden ist der kurze Statham-Auftritt schon wieder vorbei.

Bei Jason Stathams Collateral-Rolle soll es sich definitiv um seine Transporter-Figur handeln

Laut Screen Rant sprach Collateral-Drehbuchautor Stuart Beattie als Podcast-Gast darüber, dass Statham bei dem kurzen Auftritt ganz klar Frank Martin gespielt haben soll. Dadurch ergibt sich ein geheimes Universum, das aus den Transporter-Filmen und Manns Collateral besteht:

Absolut Frank Martin aus Transporter. Ich habe Jason danach gefragt … Ja, absolut. Ja, das ist Kanon. Dieselbe Welt … das Studio wird das nie zugeben, aber in meinem Kopf ist er es absolut.

Wenn ihr die Statham-Szene in Collateral jetzt nochmal selbst überprüfen wollt, solltet ihr euch nicht zu lange Zeit lassen. Das Action-Thriller-Meisterwerk von Michael Mann ist nur noch bis zum 30. September 2023 im Netflix-Abo verfügbar.

