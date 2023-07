Bei Netflix: Dieser Gilmore Girls-"Fehler" verursacht Kopfschmerzen und je länger ihr darüber nachdenkt, desto schlimmer wird es

Bei Netflix könnt ihr aktuell ein Gilmore Girls-Paradox miterleben, das jedes Zeitreise-Phänomen in den Schatten stellt. Ein Gehirnknoten ist euch sicher, also sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt.

Gilmore Girls lief zwischen 2000 und 2007 in 7 Staffeln, ist aktuell bei Netflix im Stream und bietet – von Lorelais und Rorys Schnellsprech-Einlagen einmal abgesehen – eigentlich nichts, was das Publikum beim Schauen komplett überfordert. Oder doch? Eine Folge der Kult-Serie von Amy Sherman-Palladino sorgt nämlich für ein popkulturelles Kopfzerbrechen.



Meta-Hirnknoten bei Netflix: Gilmore Girls kollidiert mit einer anderen Kult-Serie

In der 7. Staffel nimmt Gilmore Girls auf eine andere berühmte Serie Bezug: Die Sopranos. Lorelais Vater Richard trägt einen Jogging-Anzug und wird daraufhin von seiner Tochter spottend gefragt, ob er sich zum Lunch mit Tony Soprano treffe. Ein nettes Kopfnicken von einer Serie zu einer anderen, sollte man meinen. Doch auch bei den Sopranos findet sich ein Verweis auf die andere Serie: In Staffel 6 läuft bei einem Einbruch im Hintergrund eine Folge Gilmore Girls im Fernsehen ... und damit wird es kompliziert.

The WB / HBO Gilmore Girls meets Tony Soprano

Um folgende 2 Episoden handelt es sich:



Gilmore Girls, Staffel 7, Folge 17 (Drei und keine zuviel) - US-Premiere: 6. März 2007

(Drei und keine zuviel) - US-Premiere: 6. März 2007 Die Sopranos, Staffel 6, Folge 4 (Schwarz und Weiß) - US-Premiere: 2. April 2006

Serien-Paradox: Warum die Verweise zwischen Gilmore Girls und Die Sopranos so kompliziert sind

Wo genau liegt das Problem? Reddit -User Firstasatragedy beschreibt das Serien-Paradox von Gilmore Girls und Die Sopranos wie folgt: Offenbar existiert im Universum der einen Serie jeweils die TV-Sendung der jeweils anderen (fiktiven) Serie. Das wiederum bedeutet, dass jede Serie zu einem Fernseh-Universum innerhalb ihres eigenen Universums geworden ist.

Na, kommt ihr noch mit? Heruntergebrochen: Wenn also die Gilmore Girls (Lauren Graham und Alexis Bledel) die Serie der Sopranos schauen, werden sie früher oder später fiktionale Versionen ihrer selbst in ihrem Fernseher wiedererkennen. Umgekehrt wird Tony Soprano (James Gandolfini) auch die Anspielung auf sich selbst mitbekommen, wenn er bis Staffel 7 von Gilmore Girls schaut. Die zwei Serien sind wie zwei Spiegel, die sich gegenseitig unendlich duplizieren. Willkommen im Gehirnknoten des Soprano-Girls-Multiversums.

Dave Chensky fasst das auf Instagram nochmal anschaulich wie folgt zusammen:

Wenn ihr die Szenen bei Gilmore Girls und Die Sopranos selbst anschauen wollt, könnt ihr es leicht im Stream bei Netflix und WOW tun. Und wenn euch das noch nicht ausreicht, dann schaut ihr die Mutter-Tochter-Serie vielleicht nochmal mit dem kritischen Blick einer Psychologin auf die ungesunde Rory-Lorelai-Beziehung.

Gilmore Girls könnt ihr komplett bei Netflix streamen Alle 6 Staffeln von Die Sopranos gibt's bei WOW im Stream *

Podcast: Die bisher 23 besten Serien 2023

Welche Titel aus den endlosen Startlisten von Netflix, Amazon, Disney+ und mehr haben sich in diesem Jahr bisher wirklich gelohnt? Welche Geheimtipps gab es zu entdecken? Wirhe haben für euch die 23 besten Serien aus der ersten Jahreshälfte 2023 gekürt und stellen sie euch in 2 (!) neuen Streamgestöber-Folgen vor.

Unter anderem folgende Serien-Highlights sind mit dabei: 1923, Abbott Elementary, Arnold, Atlanta, Cunk on Earth, Daisy Jones and The Six, Silo, Ted Lasso, The Night Agent und Yellowjackets.

