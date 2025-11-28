Bei Netflix im Stream: Harte Thriller-Miniserie mit schockierendem Twist, der alles auf den Kopf stellt

Eine verstörende Entdeckung bringt das Leben der einstigen Soldatin Maya Stern durcheinander und sie muss sich ihrer Vergangenheit stellen. Die Thriller-Serie gibt es bei Netflix.

In der Thriller-Serie In ewiger Schuld reißt eine schockierende Begegnung mit einem vermeintlichen Toten alte Wunden auf. Ex-Pilotin Maya Stern (Michelle Keegan) muss sich düsteren Familiengeheimnissen ihres Mannes stellen – und ihren eigenen Erinnerungen. Diese düstere Story, die Teil eines riesigen Thriller-Universums bei Netflix ist, gibt es dort im Abo zu streamen.

Darum geht's in In ewiger Schuld bei Netflix

Ex-Militärpilotin Maya Stern ist gerade dabei, sich mit dem ebenso unerwarteten wie brutalen Tod ihres Mannes Joe Burkett (Richard Armitage) abzufinden. Da ereilt sie bereits der nächste Schock: Denn plötzlich sieht sie den Verstorbenen augenscheinlich gesund und munter auf dem Bildschirm einer Nanny Cam – in ihrem eigenen Haus.

Für Maya steht fest, das ihr Mann etwas vor ihr verschwiegen haben muss. Doch je verzweifelter sie versucht, Joes Geheimnisse zu ergründen, desto verworrener wird seine Geschichte. Was folgt, ist eine verzweifelte Suche nach der Wahrheit. Und die ist viel schockierender als angenommen.

Die Thriller-Serie In ewiger Schuld bietet intensive Spannung ohne Atempause

Mit In ewiger Schuld gibt es auf Netflix eine extrem mitreißende Romanverfilmung des gleichnamigen Thriller-Romans aus der Feder von Harlan Coben (Kein Sterbenswort, Ich schweige für dich), der im Original Fool Me Once heißt.

Zugegeben, neu sind die Zutaten nicht, mit denen hier hantiert wird: Ein vermeintlicher Toter, der plötzlich wieder allzu lebendig zu sein scheint. Zwielichtige Familienverhältnisse. Und (geradezu selbstverständlich im Genre) eine traumatische Vorgeschichte der Hauptfigur.

Trotzdem schafft es die Serie, all diese Elemente auf spannende und oft unerwartete Weise miteinander zu vermengen. Von Folge eins an ist es nahezu unmöglich festzustellen, wer hier wen betrügen will – und aus welchem Grund.

Harlan Coben, der als Co-Autor an den Drehbüchern beteiligt war, hat hier mit seinen Kollegen im Writer's Room Krimi-Unterhaltung in Höchstform abgeliefert. Den Regisseuren David Moore und Nimer Rashed ist es außerdem durch eine packende Inszenierung gelungen, das richtige Tempo in diese Geschichte zu bringen. Und es ist bei Weitem nicht die einzige Harlan Coben-Serie bei Netflix:

Mit In ewiger Schuld ist Netflix eine Serie mit einem schockierenden Twist gelungen

Das alte Sprichwort "das Beste kommt zum Schluss" gilt auch im Fall dieser Serie: Denn nach acht Folgen solider Krimi-Kost passiert etwas, womit wohl die wenigsten Zuschauer:innen gerechnet haben dürften.

Die finale Auflösung führt nicht nur sämtliche Handlungsfäden auf sinnvolle Art zusammen. Vielmehr erlaubt sie eine gänzlich neue Perspektive auf das, was man acht Folgen lang gesehen hat. Oder vielmehr, gesehen zu haben glaubte. Mehr kann man von einem Thriller nicht verlangen.

In ewiger Schuld hatte seine Premiere am 1. Januar 2024 bei Netflix und ist dort im Abo enthalten.